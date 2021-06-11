Веттори перевесил Адесанью. Результаты взвешивания UFC 263
В городе Глендейл, штат Калифорния, состоялась официальная церемония взвешивания бойцов перед UFC 263.
Основной кард:
Исраэль Адесанья (83,0 кг) – Марвин Веттори (83,5 кг)
Дейвисон Фигейреду (56,7 кг) – Брэндон Морено (56,7 кг)
Нейт Диас (77,1 кг) – Леон Эдвардс (77,3 кг)
Демиан Майа (77,3 кг) – Белал Мухаммад (77,3 кг)
Пол Крэйг (92,7 кг) – Джамал Хилл (93,2 кг)
Андеркард:
Дрю Добер (69,8 кг) – Брэд Ридделл (70,3 кг)
Эрик Андерс (93 кг) – Даррен Стюарт (92,7 кг)
Джоан Калдервуд (56,7 кг) – Лорен Мерфи (56,9 кг)
Хаким Даводу (66 кг) – Мовсар Евлоев (66 кг)
Ранний андеркард:
Алексис Дэвис (61 кг) – Пэнни Кианзад (61,5 кг)
Мэтт Фревола (70,3 кг) – Теренс МакКинни (70,5)
Чейс Хупер (66 кг) – Стивен Петерсон (67,3 кг)(не вложился в вес)
Луиджи Вендрамини (70,5 кг) – Фарес Зиам (70,8 кг)
Джейк Кольер (120 кг) – Карлос Фелипе (119 кг)
Следите за боем Адесаеья – Веттори в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 13-го июня, в 06:00.
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