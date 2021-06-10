Украинская динамо-машина. Вот как украинский монстр Ярослав Амосов доминирует в MMA
Видео трансляция взвешивания Bellator 260: Лима – Амосов
Украинец попробует стать чемпионом топовой лиги
13:20
10 июня состоится официальная церемония взвешивания участников турнира Bellator 260, в главном событии которого украинец Ярослав Амосов (25-0) попробует отобрать чемпионский титул у чемпиона полусреднего веса бразильца Дугласа Лимы (32-8).
Начало церемонии взвешивания можно увидеть в этой новости. Начало – 20:00.
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