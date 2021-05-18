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Волкановски: «Надеюсь, что Магомедшарипов не уйдет в отставку»
Лидер легкого дивизиона UFC – о возможном завершении карьеры россиянина
18 мая 22:52
Алекс Волкановски / Фото - UFCЧемпион UFC в полулегком дивизионе Алекс Волкановски (22-1) выразил мнение по поводу того, что российский боец Забит Магомедшарипов (18-1) может завершить карьеру в ММА.
Цитирует австралийца ESPN.
«Надеюсь, что он не уйдет в отставку. Наверное, это связано с тем, что он хотел драться за титул, но не получил шанс. Я понимаю его разочарование, но ему нужно взглянуть на это с точки зрения UFC. Он не дрался с самыми лучшими бойцами, не дрался в пятираундовых боях. У него срывались поединки, были проблемы с активностью и так далее. Забит очень хороший боец и мне хотелось бы, чтобы он с кем-нибудь подрался. Я хочу это, чтобы потом самому убрать его. Многие люди очень высокого мнения о Забите, а я хочу стать величайшим полулегковесом всех времен. Для этого мне нужно драться с хорошими бойцами».
Ранее сообщалось, что Магомедшарипов в ближайшее время перенесет операцию.
Напомним, россиянина уже исключили из рейтингов UFC.
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