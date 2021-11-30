Сехудо: «Я был разочарован Ковингтоном в реванше с Усманом»
Волкановски не заинтересован в мегафайте с Сехудо
Чемпион UFC назвал причины такого решения
17:21
Волкановски и Сехудо / Фото - fight.ruОбладатель титула UFC в полулегком дивизионе Александр Волкановски (23-1) в интервью The AllStar сообщил, что ему нет смысла выходить в октагон с экс-чемпионом промоушена в двух дивизионах Генри Сехудо (16-2).
«UFC не воспринимают его всерьез. Я гарантирую вам, что UFC не заплатят ему того, чего он хочет. Если он все-таки будет драться, то торги с промоушеном пройдут не в его пользу. А значит, его ждут те же условия, что были прописаны в старом контракте. UFC ничего не говорили мне о бое с Сехудо, поэтому я не собираюсь тратить время, раздувая хайп».
«Для него тут беспроигрышная ситуация. Ну потерпит он поражение... Разве это как-то сильно ударит по нему? Не очень. У нас не такая уж и колоссальная разница в габаритах, ведь я достаточно мелковат для полулегкого веса. Но люди в любом случае будут говорить про наш бой - полулегковес дерется с бойцом из более легкой категории. И подобное никак не поможет моему наследию. Вот если он выиграет, то для него это будет достижение. Тогда как поражение не сыграет большой разницы, ведь мне кажется, он сам не верит в свою победу».
Ранее сообщалось, что Сехудо готов возобновить профессиональную карьеру в 2022 году.
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