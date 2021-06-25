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Волкановски: «Я верю, что в этот раз Макгрегор нокаутирует Порье»

Чемпион UFC высказался относительно трилогии в легком дивизионе

MMA
13:22
Волкановски: «Я верю, что в этот раз Макгрегор нокаутирует Порье»
Александр Волкановски / Фото - ESPN
Чемпион UFC в полулегком дивизионе австралиец Алекс Волкановски (22-1) спрогнозировал результат третьего поединка между ирландцем Конором Макгрегором (22-5) и американцем Дастином Порье (27-6).

Цитирует Волкановски middleeasy.com.

«Я все еще думаю, что Конор более опасен и сможет добиться раннего нокаута в их третьем бою. Думаю, в этот раз он сможет контролировать ход поединка. Да, удары по ногам во время второго боя доставили ему большие проблемы, но я верю, что в этот раз он нокаутирует Порье. Я говорил что-то подобное перед их реваншем и оказался не прав, но я верю, что в этот раз все будет по-другому. Дастин определенно может вести умно бой и понимает, что Конор особенно опасен в начале поединка. Думаю, Порье будет стараться удержать его в клинче и тому подобное, чтобы не дать МакГрегору действовать. Но если Порье поверит, что сможет добиться успеха в ранних раундах и начнет действовать, то для него это не закончится хорошо. Опять же, Дастин должен замедлить его, измотать и начать действовать в поздних раундах. Но в начале поединка, я бы не стал рисковать на его месте».


Напомним, третий поединок Макгрегор – Порье состоится 10 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе в присутствии болельщиков. Первый Конор выиграл нокаутом в сентябре 2014 года, а в январе 2021-го досрочную победу оформил Дастин.





Владимир Кириченко
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Алекс Волкановски Конор Макгрегор Дастин Порье

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