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Волков: «Нганну поединок с Волковым выиграет, скорее всего, нокаутом, возможно, до второго раунда»

Александр считает, что Фрэнсис стал лучше

MMA
14:50
Волков: «Нганну поединок с Волковым выиграет, скорее всего, нокаутом, возможно, до второго раунда»
Александр Волков / Фото: UFC

Российский тяжеловес UFC Александр Волков (33-8) рассказал в интервью YouTube-каналу Ушатайка, что верит в победу Фрэнсиса Нганну (16-3) в поединке против Дерика Льюиса (25-7).

«Не хочется, чтобы поединок прошел также, как в первый раз. Я думаю, что этого не хотели бы и спортсмены. Тем не менее Льюис, скорее всего, будет проводить бой в той же манере, будет ждать момента, чтобы попасть встречным ударом, не полетит на Нганну вперед.

В принципе, Льюис всегда проводит поединки таким образом. Он занимает выжидающую позицию и встречает сильным ударом, который у него получается или не получается. Я думаю, что Нганну в этом поединке сделает выводы, поскольку видно, что он растет, у него улучшается и защита, и работа на ногах.

Думаю, он будет просто более аккуратен, но и более агрессивен. Я считаю, что Нганну этот поединок выиграет, скорее всего, нокаутом, возможно, до второго раунда».

Напомним, ранее сообщалось, что реванш Нганну и Льюиса состоится осенью.

Карен Агабекян
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Теги

Деррик Льюис Фрэнсис Нганну Александр Волков

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