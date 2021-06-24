Волков: «Нганну поединок с Волковым выиграет, скорее всего, нокаутом, возможно, до второго раунда»

Александр Волков / Фото: UFC

Российский тяжеловес UFC Александр Волков (33-8) рассказал в интервью YouTube-каналу Ушатайка, что верит в победу Фрэнсиса Нганну (16-3) в поединке против Дерика Льюиса (25-7).



В принципе, Льюис всегда проводит поединки таким образом. Он занимает выжидающую позицию и встречает сильным ударом, который у него получается или не получается. Я думаю, что Нганну в этом поединке сделает выводы, поскольку видно, что он растет, у него улучшается и защита, и работа на ногах.

Думаю, он будет просто более аккуратен, но и более агрессивен. Я считаю, что Нганну этот поединок выиграет, скорее всего, нокаутом, возможно, до второго раунда».