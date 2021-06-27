Волков проиграл Гану на UFC Fight Night 190
Волков – о поединке с Ганом: «Бой был тяжелый и равный»
Россиянин прокомментировал поражение французу на UFC Fight Night 190
11:00
Фото: Getty Images
Рейтинговый российский тяжеловес UFC Александр Волков (33-9) обратился к своим болельщикам после поражения в бою с третьим номером рейтинга Сирилом Ганом (9-0) в мэйн-ивенте турнира UFC Fight Night 190.
«Не все бои одинаково победны. Бой был тяжелый и равный, и, пересмотрев его, мне не кажется все так очевидно. Но я смотрю на него со своей стороны.
Неважно, проиграл ты или нет, главное - ты не выиграл! Мне есть куда расти и над чем работать, но в этом и заключается путь, и у каждого он свой.
Спасибо тем, кто рядом! Вернусь в дело как можно скорее!».
Сирил Гане уверен, что победа над Александром Волковым укрепила его статус одного из главных претендентов на титул дивизиона.