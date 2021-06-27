Волков – о поединке с Ганом: «Бой был тяжелый и равный»

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Рейтинговый российский тяжеловес UFC Александр Волков (33-9) обратился к своим болельщикам после поражения в бою с третьим номером рейтинга Сирилом Ганом (9-0) в мэйн-ивенте турнира UFC Fight Night 190.

Неважно, проиграл ты или нет, главное - ты не выиграл! Мне есть куда расти и над чем работать, но в этом и заключается путь, и у каждого он свой.

Спасибо тем, кто рядом! Вернусь в дело как можно скорее!».