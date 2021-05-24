Чендлер рассказал, когда намерен провести следующий бой и кого видит своим соперником
Вовзвращение в игру. Чендлер свой следующий поединок может провести с Гэтжи
Президент UFC одобрил данный мегафайт
07:19
Гэтжи и Чендлер / Фото - overtimeheroicsПрезидент UFC Дэйна Уайт интервью TMZ заявил, что следующим соперником экс-претендента на титул в легком дивизионе Майкла Чендлера (22-6) может стать бывший временный чемпион Джастин Гэтжи (22-3).
«Есть несколько вариантов для Чендлера. Он может сразиться с Гэтжи, посмотрим. Мы еще ничего не сделали, но это имеет смысл, и это был бы веселый бой. Представьте себе бой Чендлера против Гэтжи».
Напомним, в своем последнем поединке, который состоялся 16 мая на турнире UFC 262, Чендлер техническим нокаутом во 2-м раунде проиграл Чарльзу Оливейре (31-8).
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