Друг Макгрегора: «Махачев очень переоцененный»
Все же не Дос Аньос. Уайт назвал соперника Махачева
Боец не проигрывает уже 7 боев в UFC
22 июля 15:57
Ислам Махачев / фото - RB
Глава промоутерской компании UFC Дэйна Уайт назвал следующего соперника перспективного российского легковеса Ислама Махачева (20-1).
Им станет боец из США Бенеил Дариуш (21-4-1), который не проигрывает уже на протяжении 7 матчей в UFC. Слова Уайта приводит Yahoo Sports.
«Теперь им всем придется драться с Исламом. Думаю, мы организуем ему бой с Бенеилом Дариушем. Мне нравится эта идея».
В последнем поединке Ислам одержал очередную победу досрочно.
Экс-чемпион UFC Рафаэль Дос Аньос (30-13) ранее заявил, что Махачев будет драться с ним.
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