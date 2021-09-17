Кондит проведет поединок с Гриффином на турнире UFC 264: Конор – Порье
Вслед за Бенавидесом. Кондит принял решение завершить карьеру
В ММА опытный боец провел 19 лет
08:39
Карсло Кондит / Фото - UFCЭкс-обладатель «временного» титула чемпиона UFC в полусреднем дивизионе американец Карлос Кондит (32-14) сообщил, что завершает карьеру в ММА. Об этом сообщает BJ Penn.
Напомним, что еще пять лет назад 37-летний боец уже пытался уйти из большого спорта, но затем вновь вернулся.
Кондит свой последний поединок провел в июле этого года, где он единогласным решением судей проиграл Максу Гриффину.
Отметим, что опытный американец завершил свою 19-летнюю карьеру.
Накануне топовый американский боец UFC наилегчайшего дивизиона Джозеф Бенавидес (28-8) сообщил, что завершает карьеру профессионального бойца.
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