Джейк Пол и Вудли показали одинаковый вес накануне поединка
Вудли и Пол взвесились и провели жесткую битву взглядов накануне боя
Соперники встретятся в ринг уже этой ночью
22:26
Вудли и Пол / фото - Twitter
Накануне поединка в ночь на 30 октября Youtube-блогер Джейк Пол (3-0, 3 КО) и экс-чемпион UFC Тайрон Вудли взвесились и провели финальную битву взглядов.
Пол минимально перевесил оппонента и вложился в рамки оговоренной весовой категории (максимум для бойцов был вес – 86,2 килограмма).
Джейк Пол — 86,2 кг
Тайрон Вудли — 85,95 кг
После взвешивания бойцы посмотрели друг другу в глаза, да так эмоционально, что едва не дошло до преждевременного рукоприкладства.
Jake Paul vs Tyron Woodley final face-to-face ahead of their fight tonight…— Michael Benson (@MichaelBensonn) August 29, 2021
[ @ShowtimeBoxing] pic.twitter.com/MXVMBxqeMz
Напомним, на кону у бойцов очень неприятное и необычное наказание.
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