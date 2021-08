Вудли и Пол взвесились и провели жесткую битву взглядов накануне боя

Вудли и Пол / фото - Twitter

Накануне поединка в ночь на 30 октября Youtube-блогер Джейк Пол (3-0, 3 КО) и экс-чемпион UFC Тайрон Вудли взвесились и провели финальную битву взглядов.

Пол минимально перевесил оппонента и вложился в рамки оговоренной весовой категории (максимум для бойцов был вес – 86,2 килограмма).

Джейк Пол — 86,2 кг

Тайрон Вудли — 85,95 кг

После взвешивания бойцы посмотрели друг другу в глаза, да так эмоционально, что едва не дошло до преждевременного рукоприкладства.

Jake Paul vs Tyron Woodley final face-to-face ahead of their fight tonight…



[ @ShowtimeBoxing] pic.twitter.com/MXVMBxqeMz