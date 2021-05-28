Фонт в следующем поединке намерен встретится с победителем пары Диллашоу – Сандхаген
Выбор большой. Фонт намерен провести поединок против Яна
Американец не против разделить октагон и с победителем боя Сандхаген – Диллашоу
09:34
Роб Фонт / Фото - sportskeedaАмериканский боец UFC Роб Фонт (19-4) заявил, что в следующем поединке намерен разделить октагон с экс-чемпионом промоушена в легчайшем дивизионе россиянином Петром Яном (15-2).
«Лучший вариант для меня, это чтобы мне дали Петра Яна. Возможно, мы могли бы оспорить временный пояс. Я не знаю, что будет дальше, но я хочу провести бой против Петра Яна. Он единственный, кто сейчас доступен. Фанаты хотят видеть захватывающие противостояния, а я уверен, что этот бой будет таким».
Также Фонт сообщил, что он готов проверить силы победителя боя между Кори Сандхагеном (14-2) и Ти Джеем Диллашоу (16-4).
«Также интересный вариант, чтобы я встретился с победителем боя Сандхаген – Диллашоу, но я не хочу так долго ждать. Никогда не знаешь, что может случиться. Возможно, кто-то из этих парней получит травму, и я смогу его заменить. Все же я знаю, что придется некоторое время подождать, потому что для меня нет смысла драться с соперником, который стоит позади меня в рейтинге».
Напомним, в главном событии турнира UFC Fight Night 188 Фонт единогласным решением судей выиграл у Гарбрандта.
Бой Диллашоу – Сандхаген состоится 24 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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