Вайдман допускает завершение карьеры после тяжелого перелома
«Я еще не сказал последнего слова». Вайдман вернулся к тренировкам после ужасающей травмы
Экс-чемпион UFC рад вернуться на борцовский мат
21:55
Страшнейшая травма Криса Вайдмана / Фото: USA TODAY Sports
Экс-чемпион UFC в среднем весе американец Крис Вайдман (15-6) сообщил в своем Instagram, что продолжает реабилитацию после тяжелейшего перелома ноги в бою против соотечественника Юрайи Холла (17-9) на турнире UFC 261 и уже вернулся в спортивный зал:
Очень рад возвращению в зал. В мире не так уж и много мест, где мне хочется побывать, за исключением борцовских матов. Я был рожден для этого, и я еще не сказал последнее слово! Секрет в том, чтобы оставаться позитивным.
Напомним, что Вайдман боялся, что из-за травмы ему придется завершить карьеру.
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