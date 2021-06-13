«Я мать твою король, с*чка». Первые слова Адесаньи после победы над Веттори

Исраэль Адесанья / фото - MMAJunkie

Чемпион среднего дивизиона UFC Исраэль Адесанья (21-1) прокомментировал свою уверенную победу в реванше с Марвином Веттори (17-5) на турнире UFC 263. Цитирует Адесанью пресс-служба UFC.

Вы же знаете, что старый австралиец – мой главный соперник. Как его там? Уиттакер. Я нокаутировал его дважды в нашем первом бою. Не знаю, что нас ждет дальше со всем этим ковидом, но второй поединок мы должны провести в Окленде. Рематч пройдет на моей территории в этот раз. И я скажу когда, это не тебе решать. Знаешь почему? Я, мать твою, король, с*чка».