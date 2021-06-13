Адесанья разобрал на запчасти Веттори в реванше
«Я мать твою король, с*чка». Первые слова Адесаньи после победы над Веттори
Чемпион среднего веса просто уничтожил итальянца в реванше
11:45
Исраэль Адесанья / фото - MMAJunkie
Чемпион среднего дивизиона UFC Исраэль Адесанья (21-1) прокомментировал свою уверенную победу в реванше с Марвином Веттори (17-5) на турнире UFC 263. Цитирует Адесанью пресс-служба UFC.
«Я сказал Веттори: «Да, я тебе не нравлюсь, ты мне не нравишься, но это смешанные единоборства. Прояви уважение, потому что это потеряно в нашей игре». И также я сказал, что выиграл, с чем Марвин не согласился и заявил, что он победил. Ладно, если тебе от этого крепче спится, то окей. Меня совершенно ничего не удивило. Как я говорил на пресс-конференции, когда он вскочил, я сидел, потому что не чувствовал от него угрозы.
Вы же знаете, что старый австралиец – мой главный соперник. Как его там? Уиттакер. Я нокаутировал его дважды в нашем первом бою. Не знаю, что нас ждет дальше со всем этим ковидом, но второй поединок мы должны провести в Окленде. Рематч пройдет на моей территории в этот раз. И я скажу когда, это не тебе решать. Знаешь почему? Я, мать твою, король, с*чка».
Напомним, в другом матче основного карда Нейт Диас провел отличный бой с Леоном Эдвердсом.
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