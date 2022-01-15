«Я не вижу, как иначе мы завершим этот бой». Нганну поделился своим настроем на поединок против Гана

Фрэнсис Нганну / фото - Getty Images

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (16-3) в интервью порталу Sportskeeda поделился своим настроем на предстоящий бой против обладателя временного титула Сирила Гане (10-0).

Я знаю, что этот парень достаточно хорош, но он не может справляться с таким большим давлением, как Стипе. Так что как только мы устроим размен на ближней дистанции, я не думаю, что у него будут какие-нибудь шансы выйти оттуда».