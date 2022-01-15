Уайт – о бое Нганну – Гане: «Это одно из лучших противостояний, если не лучшее в истории тяжелого веса»
«Я не вижу, как иначе мы завершим этот бой». Нганну поделился своим настроем на поединок против Гана
Чемпион UFC считает, что сможет вырубить претендента
15 января 13:57
Фрэнсис Нганну / фото - Getty Images
Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (16-3) в интервью порталу Sportskeeda поделился своим настроем на предстоящий бой против обладателя временного титула Сирила Гане (10-0).
«Я не буду заряжен на нокаут, но я не вижу, как иначе мы завершим этот бой, кроме моей победы нокаутом, может быть, на протяжении двух раундов. Дело в том, что Ган не такой жесткий, как Стипе Миочич.
Я знаю, что этот парень достаточно хорош, но он не может справляться с таким большим давлением, как Стипе. Так что как только мы устроим размен на ближней дистанции, я не думаю, что у него будут какие-нибудь шансы выйти оттуда».
Бой Нганну – Гане состоится 22-го января на арене Honda Center в Анахайме, штат Калифорния, США, в главном событии турнира UFC 270.
Напомним, Нганну заявил, что больше не согласится драться с кем либо за 500-600 тысяч долларов.
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