Петр Ян рассказал о хаосе в его углу во время поединка со Стерлингом
Ян – Фонту: «Не нужно пытаться откусить больше, чем можешь прожевать»
Экс-чемпион UFC жестко ответил на вызов американца
08:57
Петр Ян / Фото - eurosportБывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе россиянин Петр Ян (15-2) в Instagram ответил на вызов со стороны американского бойца Роба Фонта (19-4), который после победы над другим экс-обладателем титула Коди Гарбрандтом (12-4) заявил о том, что хотел бы выйти в октагон с россиянином.
«Не нужно пытаться откусить больше, чем можешь прожевать. Ты даже не смог нокаутировать Коди с его стеклянным подбородком своими руками-подушками».
Напомним, в главном событии турнира UFC Fight Night 188 Фонт единогласным решением судей выиграл у Гарбрандта.
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