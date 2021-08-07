Магучих – после бронзы ОИ-2020: «Самое интересное – впереди»
Тимощенко объяснил неудачное выступление на ОИ-2020
В Рио-2016 украинец взял серебро, а в Токио стал пятнадцатым
21:45
Фото: Getty Images
Украинец Павел Тимощенко в эфире «UA:Перший» прокомментировал выступление на Олимпийских играх-2020 в современном пятиборье, где он занял 15 место:
«Подходил сложно. Последние несколько лет почему-то сложными получились. Ковидный год мне не очень удался, травмы меня преследовали. Но подготовился хорошо к Олимпиаде, больше зависело от моральной составляющей.
В какой-то мере я справился с волнением, потому что очень сильно переживал. Мне многое удалось. Было пару ключевых моментов, о которых я сожалею. Можно было быть намного лучше, это существенно сказалось».
Напомним, в Рио-2016 Тимощенко стал серебряным призером.
В предпоследний день ОИ-2020 украинские атлеты завоевали медали в гребле, боксе, а также легкой атлетике и артистическом плавании.
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