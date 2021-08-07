Магучих хотела побить мировой рекорд, но на зубах выгрызла бронзу Олимпиады
Украинский серебряный призер Рио-2016 в Токио не смог попасть в топ-10
Павел Тимощенко не сумел повторить свое достижение пятилетней давности
16:38
Фото: Getty Images
На Олимпийских игра-2020 завершились соревнования в личном современном пятиборье.
Украину в этом виде спорта представлял серебряный призер Рио-2016 Павел Тимощенко. К сожалению, в Токио-2020 34-летней спортсмен не сумел повторить свое достижение пятилетней давности, заняв 15 итоговое место.
Золото завоевал британец Джо Чунг, серебро – Ахмед Эльгенди из Египта, бронзу – кореец Джюн Вунгтау.
Напомним, в предпоследний день ОИ-2020 украинские атлеты завоевали медали в гребле, боксе, а также легкой атлетике и артистическом плавании.