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Украинский серебряный призер Рио-2016 в Токио не смог попасть в топ-10

Павел Тимощенко не сумел повторить свое достижение пятилетней давности
Olympics Токио-2020
16:38
Украинский серебряный призер Рио-2016 в Токио не смог попасть в топ-10
Фото: Getty Images

На Олимпийских игра-2020 завершились соревнования в личном современном пятиборье.

Украину в этом виде спорта представлял серебряный призер Рио-2016 Павел Тимощенко. К сожалению, в Токио-2020 34-летней спортсмен не сумел повторить свое достижение пятилетней давности, заняв 15 итоговое место.

Золото завоевал британец Джо Чунг, серебро – Ахмед Эльгенди из Египта, бронзу – кореец Джюн Вунгтау.

                                             

Напомним, в предпоследний день ОИ-2020 украинские атлеты завоевали медали в гребле, боксе, а также легкой атлетике и артистическом плавании.

Сергей Остапенко
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