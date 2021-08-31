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Телеканал XSPORT перешел на новый уровень качества: важная информация для зрителей

Трансляция телеканала XSPORT, звук и изображение стали еще качественней  
Новости XSPORT
12:06
Телеканал XSPORT перешел на новый уровень качества: важная информация для зрителей

Уважаемые зрители, команда телеканала XSPORT делает все для того, чтобы вы получали самые качественные и яркие трансляции. С этой целью XSPORT начал вещание в цифровой сети Т2 в HD-формате (до этого SD). Благодаря этому значительно улучшилось качество картинки, что особенно важно для просмотра спортивных событий. Ведь за счет HD-качества можно увидеть все ключевые моменты соревнований и не пропустить ни малейшей детали.

Важно: наша миссия — популяризация спорта и здорового образа жизни. Мы стремимся к тому, чтобы качественный спортивный контент был доступен каждому украинцу. Поэтому, несмотря на переход в HD, телеканал XSPORT по-прежнему будет доступен всем зрителям, так как в Украине все приемники поддерживают формат HD. 

В некоторых случаях могут возникнуть проблемы со звуком (по разным причинам). Если у вас возникла проблема со звуком XSPORT предлагает два решения этой ситуации:

  • переключиться на другой канал, а затем вернуться обратно на XSPORT;

  • зайти в меню, затем в настройки, найти перечень каналов и просканировать их заново (запустить поиск каналов).

Если у вас не возникает проблем со звуком, ничего делать не нужно. Часть телевизоров и приемников автоматически переключатся на HD и показывают все корректно. Выполнить вышеперечисленные действия необходимо только в случае, когда на XSPORT нет звука. Они помогут решить проблему отсутствия звука на XSPORT и вы сможете снова смотреть телеканал уже в качестве HD без каких-либо перебоев.

Впереди у наших зрителей много качественного и захватывающего контента в HD! Желаем вам приятного просмотра!

С уважением,
команда телеканала XSPORT. 


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