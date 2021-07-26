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13-летняя Момидзи Нисия выиграла золото Олимпиады-2020 в скейтбординге

Японка стала второй спортсменкой в списке самых молодых олимпийских чемпионов летних Игр
Olympics Токио-2020
09:00
13-летняя Момидзи Нисия выиграла золото Олимпиады-2020 в скейтбординге
Момидзи Нисия / фото - pressball.by

13-летняя японская скейтбордистка Момидзи Нисия выиграла золото Олимпиады-2020 в Токио в дисциплине «стрит». 

Нисия победила в возрасте 13 лет и 330 дней, став второй в списке самых молодых олимпийских чемпионов летних Игр. 

Рекорд принадлежит американке Марджори Гестринг, которая победила в прыжках в воду на Олимпиаде-1936 в Берлине в возрасте 13 лет и 268 дней. 

Соревнования по скейтбордингу проводятся впервые в истории олимпийского движения.

Бразильской спортсменке Лил, занявшей второе место, также 13 лет. Накаями, завоевавшей бронзу, – 16. 

Олимпиада-2020. Токио (Япония)

Скейтбординг. Женщины. Стрит 

1. Момидзи Нисия (Япония) – 15,26 балла

2. Райсса Лил (Бразилия) – 14,64

3. Фуна Накаями (Япония) – 14,49

Сборная США по баскетболу впервые за 17 лет проиграла на Олимпийских играх.

Рене Тер Велде
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