13-летняя Момидзи Нисия выиграла золото Олимпиады-2020 в скейтбординге

Японка стала второй спортсменкой в списке самых молодых олимпийских чемпионов летних Игр



Момидзи Нисия / фото - pressball.by

13-летняя японская скейтбордистка Момидзи Нисия выиграла золото Олимпиады-2020 в Токио в дисциплине «стрит».

Нисия победила в возрасте 13 лет и 330 дней, став второй в списке самых молодых олимпийских чемпионов летних Игр.

Рекорд принадлежит американке Марджори Гестринг, которая победила в прыжках в воду на Олимпиаде-1936 в Берлине в возрасте 13 лет и 268 дней.

Соревнования по скейтбордингу проводятся впервые в истории олимпийского движения.

Бразильской спортсменке Лил, занявшей второе место, также 13 лет. Накаями, завоевавшей бронзу, – 16.

Олимпиада-2020. Токио (Япония)

Скейтбординг. Женщины. Стрит

1. Момидзи Нисия (Япония) – 15,26 балла

2. Райсса Лил (Бразилия) – 14,64

3. Фуна Накаями (Япония) – 14,49

Сборная США по баскетболу впервые за 17 лет проиграла на Олимпийских играх.