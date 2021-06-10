20 приседаний за билет на автобус. В Румынии запустили спортивную инициативу

Пока что необычная система действует только в одном городе

фото - Укринформ

Власти румынского города Клуж-Напока решили улучшать физическое состояние своих жителей необычным путем.

На нескольких автобусных остановках города установили «спортомат». З помощью устройства люди могут получить билет на автобус за 20 приседаний. Упражнение необходимо выполнить в течении 20 минут.

Таким образом жители города могут размяться и сэкономить 50 евроцентов (около 16,5 гривен).

Напомним, что сборная Украины уже прибыла в Румынию, где проведет несколько матчей Евро-2020.