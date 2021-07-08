3 вида спорта, которые обожают дети Новости компаний

Каким спортом увлекаются современные дети?

Если вы задумываетесь, на какую секцию отдать ребенка, наша статья будет для вас полезной.

Учитывая спрос на определенные спортивные товары и инвентарь, бренд-эксперты сети магазинов “Спортмастер” назвали 3 популярных вида спорта у юниоров. Итак, каким спортом увлекаются современные дети?

Футбол

Самый популярный вид спорта среди подростков в возрасте до 16 лет. И новое достижение украинской сборной только укрепит позиции футбола.

Для игры ребенку необходима качественная форма и бутсы, защитные щитки на ноги. И, конечно, футбольный мяч, чтобы юный спортсмен мог самостоятельно отрабатывать удары по воротам, финты и ведение мяча.

Для справки: В “Спортмастере” есть мячи для футбола идеальной формы, одобренные FIFA для международных соревнований и фирменная игровая форма Demix для детей.

Теннис

Польза и безопасность этого спорта для растущего организма уже доказана, потому многие родители спешат отдать чадо в теннисную секцию с малых лет. Теннис отлично развивает координацию, реакцию, скорость, опорно-двигательный аппарат, учит быстро принимать решения и достигать результатов.

Теннисисту необходима специальная игровая форма и напульсник и комфортная обувь - теннисные кроссовки.

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Бадминтон

В этом виде спорта пока не так много соревнований, тем не менее на аматорском уровне у бадминтона много поклонников среди молодежи.

Этот спорт довольно безопасен, способствует развитию координации и выносливости, тренирует зрение - нужно всегда следить за воланом.

Необходимый игровой инвентарь: ракетка и воланчики (перьевые и пластиковые).

Помимо этого, ребенку нужно купить специальную форму и кроссовки. А если готовы тренировать чадо самостоятельно, то и мобильную сетку со стойками для игры на открытых пространствах.