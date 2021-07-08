3 вида спорта, которые обожают дети Новости компаний

Если вы задумываетесь, на какую секцию отдать ребенка, наша статья будет для вас полезной

Учитывая спрос на определенные спортивные товары и инвентарь, бренд-эксперты сети магазинов “Спортмастер” назвали 3 популярных вида спорта у юниоров. Итак, каким спортом увлекаются современные дети?

Футбол

Самый популярный вид спорта среди подростков в возрасте до 16 лет. И новое достижение украинской сборной только укрепит позиции футбола.

Для игры ребенку необходима качественная форма и бутсы, защитные щитки на ноги. И, конечно, футбольный мяч, чтобы юный спортсмен мог самостоятельно отрабатывать удары по воротам, финты и ведение мяча.

Для справки: В “Спортмастере” есть мячи для футбола идеальной формы, одобренные FIFA для международных соревнований и фирменная игровая форма Demix для детей.

Теннис

Польза и безопасность этого спорта для растущего организма уже доказана, потому многие родители спешат отдать чадо в теннисную секцию с малых лет. Теннис отлично развивает координацию, реакцию, скорость, опорно-двигательный аппарат, учит быстро принимать решения и достигать результатов.

Теннисисту необходима специальная игровая форма и напульсник и комфортная обувь - теннисные кроссовки.

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Бадминтон

В этом виде спорта пока не так много соревнований, тем не менее на аматорском уровне у бадминтона много поклонников среди молодежи.

Этот спорт довольно безопасен, способствует развитию координации и выносливости, тренирует зрение - нужно всегда следить за воланом.

Необходимый игровой инвентарь: ракетка и воланчики (перьевые и пластиковые).

Помимо этого, ребенку нужно купить специальную форму и кроссовки. А если готовы тренировать чадо самостоятельно, то и мобильную сетку со стойками для игры на открытых пространствах.