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Англия вышла в финал Евро, Верняев не едет на Олимпиаду и другие новости за 7 июля

А Роджер Федерер вылетел с Wimbledon
Другие
08:45
Англия вышла в финал Евро, Верняев не едет на Олимпиаду и другие новости за 7 июля
фото - UEFA

Предлагаем вам главные новости из мира спорта за 7 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Президенту Литвы провести совместный Евробаскет.

«Прометей» сыграет против «Левски» в первом раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Рух» подписал защитника из Аргентины.

Серхио Рамос прилетел в Париж для медосмотра в ПСЖ.

Игрок «Краматорска» продолжит карьеру в Беларуси.

«Динамо» и «Дженоа» практически договорились о трансфере Супряги.

Олег Верняев не попал в заявку сборной Украины на Олимпиаду.

Марина Мороз вернется в клетку 16 октября.

Евгений Коноплянка возобновил тренировки после травмы.

«Заря» намерена арендовать игрока «Фламенго».

Новак Джокович вышел в полуфинал Wimbledon.

Владислав Сиренко начал подготовку к будущему бою.

Нападающий «Динамо» Фран Соль перешел в «Ейбар».

Роджер Федерер проиграл в 1/4 финала Wimbledon.

Англия обыграла Данию в полуфинале Евро-2020.

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Теги

сборная Англии (футбол) сборная Дании (футбол) Роджер Федерер Новак Джокович Олег Верняев

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Новости: Другие

Англия вышла в финал Евро, Верняев не едет на Олимпиаду и другие новости за 7 июля
Англия вышла в финал Евро, Верняев не едет на Олимпиаду и другие новости за 7 июля
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