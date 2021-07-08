Англия вышла в финал Евро, Верняев не едет на Олимпиаду и другие новости за 7 июля
Предлагаем вам главные новости из мира спорта за 7 июля.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Президенту Литвы провести совместный Евробаскет.
«Прометей» сыграет против «Левски» в первом раунде квалификации Лиги чемпионов.
«Рух» подписал защитника из Аргентины.
Серхио Рамос прилетел в Париж для медосмотра в ПСЖ.
Игрок «Краматорска» продолжит карьеру в Беларуси.
«Динамо» и «Дженоа» практически договорились о трансфере Супряги.
Олег Верняев не попал в заявку сборной Украины на Олимпиаду.
Марина Мороз вернется в клетку 16 октября.
Евгений Коноплянка возобновил тренировки после травмы.
«Заря» намерена арендовать игрока «Фламенго».
Новак Джокович вышел в полуфинал Wimbledon.
Владислав Сиренко начал подготовку к будущему бою.
Нападающий «Динамо» Фран Соль перешел в «Ейбар».
Роджер Федерер проиграл в 1/4 финала Wimbledon.
Англия обыграла Данию в полуфинале Евро-2020.
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