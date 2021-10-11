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Украинский гроссмейстер взял золото на чемпионате Европы

На третьем месте расположился другой украинец – Артем Иванов
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11 октября 20:05
Украинский гроссмейстер взял золото на чемпионате Европы
Юрий Аникеев / фото - en.polishopen.warcaby.pl.

В Италии завершился чемпионат Европы по шашкам-100, где украинцы взяли полный комплект медалей в соревнованиях по блицу.

Международный гроссмейстер Юрий Аникеев взял золото. Он набрал 14 очков и опередил спортсмена из Нидерландов Яна Гронендейка. Бронзу завоевал другой украинец – Артем Иванов.

Виктория Мотричко завоевала золото на чемпионате Европы по шашкам.

Рене Тер Велде
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