Болдирєв: «У нас такий розвиток пішов, що цей Мордор просто обісрався і вирішив все зупинити»

Даниїл Болдирєв / Фото - facebook.com/boldyrev.danyil

Дворазовий чемпіон світу в швидкісному скелелазінні Даниїл Болдирєв в етері проєкту XSPORT «Разом до перемоги!» розповів про розвиток свого виду спорту в Україні до початку війни:

Давайте зробимо крутий поворот в бік спорту. Як змінилася ситуація в українському скелелазінні після того, як воно стало олімпійським видом?

Але Міністерство – це бюрократична машина. Я дуже поважаю Вадима Марковича Гутцайта, та мені здається, що система не ідеальна. Ми поки не стали її частиною повноцінно. Я спілкуюся з представниками інших видів спорту, бачу яка в них підтримка, які у них бюджети.

Так, для мене це можливість виступити на Олімпійських іграх. Це дуже добре. Я знаю, що можу поїхати в Париж і виграти там золото, там буде грати гімн України. У нас багато талановитих спортсменів. В Парижі будуть медалі. І в Лос-Анджелесі. У нас є величезне поле для розвитку.

П’ять років назад я сказав би: «Ми олімпійський вид спорту. Де все?» Зараз я бачу, що у нас немає такої інфраструктури, як у Німеччині чи Австрії. Проте водночас не можу сказати, що у нас все так погано. Ми трохи відстаємо, але це питання часу.

Питання залишаються, однак до війни у нас пішли потужні зсуви: збори в Бахмуті, кріосауни, сауни, масажисти, фізіотерапевти, психологи, клініка, стінки, автостраховки, системи заміри часу – все це з’явилося. Так, це не настільки систематично, як, може, в боксі чи в футболі, але це вже є. І буде.

Складається враження, що у нас настільки пішов розвиток, що цей Мордор просто обісрався і вирішив це все зупинити. Лише на час. Йому це вдасться лише на якийсь час.