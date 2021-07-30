Букмекерские конторы для профессионалов в Украине Новости партнера

В настоящее время игорный бизнес в Украине легализован

Букмекерские конторы в Украине стали появляться сразу после развала Советского Союза. Уже в первые годы независимой Украины в стране появились букмекерские конторы, некоторые из которых продолжают работать до сих пор. Одной из таких контор является Париматч, основанная в 1994 году, в Киеве. Сейчас это крупный международный букмекер, логотип которого можно видеть на футболках и стадионах ведущих европейских чемпионатов.

До недавнего времени букмекеры Украины находились вне закона по той простой причине, что закона как такового не было. Народным избранникам в Верховной Раде понадобился не один год, в течение которых было сломано много «копий», прежде, чем закон, регулирующий деятельность в стране игорных заведений, включая букмекерские конторы, появился на свет. В течение долгих месяцев этот закон обсуждался, в него вносились многочисленные правки, и лишь летом 2020 года закон был принят и подписан президентом.

В настоящее время игорный бизнес в Украине легализован. Делать ставки в букмекерских конторах могут лица, достигшие 21 летнего возраста, не имеющие игровой зависимости. В отличие от России, в Украине не блокируются сайты мировых букмекеров, не имеющих украинской лицензии. На территории Украины доступен сайт любой букмекерской конторы, принимающий игроков из Украины.

В какой бк самая широкая линия?

Самой широкой линией может похвастаться популярная в Украине букмекерская контора 1xbet, которая включает в линию более 50 различных позиций, включая не только виды спорта, но также события из культурной и политической жизни. Чуть более скромная линия в БК Париматч, Марафонбет. Еще беднее линия в таких популярных украинских БК, как Фанспорт и Фавбет. Согласно статистике порядка 90% украинских игроков делают ставки в этих пяти букмекерских конторах.

Отличительной особенностью легальных украинских и российских букмекерских контор является то обстоятельство, что в России законодательно запрещен онлайн гемблинг. Российские букмекеры, оформившие лицензию ФНС РФ, не имеют возможности размещать на своих сайтах разделы, посвященные азартным играм. Второй важный момент – в российских легальных букмекерских конторах игрок платит 13% налога с выводимых денег, в Украине во время вывода денег с букмекерских контор игрок ничего не платит.

Совсем иное дело в Украине. Здесь нет таких жестких ограничений, и клиент, прошедший регистрацию, скажем, в 1хбет или Париматч, имеет возможность не только делать ставки на спорт, но и играть в онлайн казино. Отдельной регистрации для игры в онлайн казино не надо. Как правило, в разделе онлайн казино игроку предоставляются более щедрые бонусы, которые в несколько раз превышают беттинговые бонусы.

Серьезное подспорье современным бетторам оказывают программы для ставок, которых существует великое множество на бескрайних просторах Интернета. Используя специализированный софт, беттор экономит время и существенно повышает эффективность своего прогнозирования.