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Что делать, если Евро пролетело слишком быстро Новости партнера

Кажется, что после окончания чемпионата Европы наблюдать будет не за чем, но это совсем не так
Другие
18:04
Что делать, если Евро пролетело слишком быстро

За время Евро-2020 многие болельщики, которые по тем или иным причинам перестали следить за футболом, заново открыли для себя удовольствие от переживаний за футбол. Кажется, что после окончания чемпионата Европы наблюдать будет не за чем, но это совсем не так.

Пять основных европейских чемпионатов стартуют уже в начале августа — календарь из-за переносов существенно уплотнился, кроме того, есть товарищеские матчи и ранние стадии еврокубков. Выделить для себя основные события можно при помощи спортивных прогнозов, которые легко найти на сайте Legalbet

Начинать именно с прогнозов имеет смысл ещё и потому, что перед сезоном-2021/22 УЕФА (Европейский футбольный союз) внёс несколько изменений в правила игры — и они вступят в силу уже с этого сезона.

Самое важное из изменений — отмена правила выездного гола. Раньше в матчах двух команд навылет получала преимущество та, которая больше забивала в гостях. Так, в сезоне-2014/15 в 1/8 финала Лиги Европы «Днепр» проиграл нидерландскому «Аяксу» 1:2 на выезде, а дома выиграл 1:0 — и спокойно прошел дальше, остановившись лишь в финале, в шаге от кубка. В нынешней ситуации пришлось бы играть дополнительное время. А потом, возможно, бить пенальти.

Чиновники УЕФА объяснили изменение статистикой — процент выигранных матчей на выезде растёт и во всех национальных чемпионатах, и в еврокубках. Однако главную проблему двухматчевых серий нововведение не решило. Как выгоднее было начинать играть на выезде, так и осталось. Ведь в этом случае завершать противостояние нужно дома, а значит, и дополнительное время в случае чего нужно играть при домашних трибунах.

Кстати, присутствие болельщиков на матчах — это ещё один важный вопрос, в котором лучше ориентируются эксперты. Даже на чемпионате Европы правила и условия прохода на стадион существенно отличались. Только в Будапеште с самого начала объявили о том, что позволят заполнить арену, а в Лондоне, где были намечены решающие матчи, до последнего сомневались и согласовывали даже половину зрителей на «Уэмбли». 

Что касается рядовых матчей, то, без сомнений, возможны оперативные изменения, проследить за которыми, сильно не вдаваясь в спортивный новостной поток, достаточно сложно.

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