Дисквалификация Верняева, проблемы в Олимпийской деревне, победа Бех-Романчук
Днем ранее, 13 июля, в мире спорта произошло много чего важного. Главные новости выделяем в нашем традиционном утреннем дайджесте:
Началось утро с откровенно плохих новостей — Олег Верняев рассказал о том, что будет дисквалифицирован на 4 года из-за мельдония.
Сборная США по баскетболу сенсационно потерпела второе поражение подряд в товарищеских матчах.
Еще одна теннисная потеря Олимпийских игр: пятая ракетка мира Бьянка Андрееску на поедет в Токио.
Евгений Селезнев планирует продолжить карьеру в одном из клубов УПЛ.
Материал XSPORT о молодом украинском гимнасте, который может сделать потерю Верняева на Играх в Токио менее заметной.
В Токио начала свою работу Олимпийская деревня.
Продолжаем подводить итоги Евро-2020 — на очереди 10 главных номинаций чемпионата.
Плохие новости для украинского клуба, который хочет вернуться в УПЛ — FIFA наложил трансферный бан на «Минай».
Роман Санжар покинул «Олимпик», будущее которого выглядит весьма туманно.
Новым главным тренером сборной Украины по гандболу может стать наставник «Мотора» Гинтарас Савукинас.
Олимпийская деревня в Токио только заработала, как оттуда уже начали поступать жалобы на недостаточные меры по борьбе с COVID-19.
Укаринский защитник Василий Кравец перешел в клуб испанской Сегунды «Спортинг».
Молдавский «Шериф» украинского тренера Юрия Вернидуба преодолел первый раунд квалификации Лиги чемпионов.
Ну и напоследок хорошие новости: украинка Бех-Романчук в преддверии Олимпийских игр выиграла этап Бриллиантовой лиги в Великобритании.
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