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Дисквалификация Верняева, проблемы в Олимпийской деревне, победа Бех-Романчук

Главное из мира спорта за 13 июля
Другие
09:15
Дисквалификация Верняева, проблемы в Олимпийской деревне, победа Бех-Романчук Главное за вчера

Днем ранее, 13 июля, в мире спорта произошло много чего важного. Главные новости выделяем в нашем традиционном утреннем дайджесте: 

Началось утро с откровенно плохих новостей — Олег Верняев рассказал о том, что будет дисквалифицирован на 4 года из-за мельдония.

Сборная США по баскетболу сенсационно потерпела второе поражение подряд в товарищеских матчах.

Еще одна теннисная потеря Олимпийских игр: пятая ракетка мира Бьянка Андрееску на поедет в Токио.

Евгений Селезнев планирует продолжить карьеру в одном из клубов УПЛ.

Материал XSPORT о молодом украинском гимнасте, который может сделать потерю Верняева на Играх в Токио менее заметной.

В Токио начала свою работу Олимпийская деревня.

Продолжаем подводить итоги Евро-2020 — на очереди 10 главных номинаций чемпионата.

Плохие новости для украинского клуба, который хочет вернуться в УПЛ — FIFA наложил трансферный бан на «Минай».

Роман Санжар покинул «Олимпик», будущее которого выглядит весьма туманно.

Новым главным тренером сборной Украины по гандболу может стать наставник «Мотора» Гинтарас Савукинас.

Олимпийская деревня в Токио только заработала, как оттуда уже начали поступать жалобы на недостаточные меры по борьбе с COVID-19.

Укаринский защитник Василий Кравец перешел в клуб испанской Сегунды «Спортинг».

Молдавский «Шериф» украинского тренера Юрия Вернидуба преодолел первый раунд квалификации Лиги чемпионов.

Ну и напоследок хорошие новости: украинка Бех-Романчук в преддверии Олимпийских игр выиграла этап Бриллиантовой лиги в Великобритании.

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