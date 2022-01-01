Допинг и слезы в Токио: главные зашквары 2021 года в украинском спорте. Часть первая

Вспоминаем то, что вызвало большой резонанс

Зашквар – это модный, молодежно-сленговый синоним к таким словам как «ужас», «идиотизм», «позор» или «безумие». Однако «зашквар» это не просто сход с катушек или полет гусей, это полное обрушение с дуба с тяжелыми последствиями для психики. А еще зашквар бывает эпическим, это уже когда совсем киса ку-ку и нужно звонить ноль-три. Этимология слова «зашквар», по-видимому, восходит к слову «шкварки» (пережаренные кусочки еды), то есть «зашквар» это полное перегорание мозга на сильном огне. Есть и иная версия, гласящая, что на тюремном жаргоне «зашквариться» означает «облажаться» или «испачкаться», то есть полностью опозориться перед коллективом.

Это очень забавное и весьма точное определение слова зашквар, которое автор данного топа нашел на одном из сайтов в Интернете. В общем, как все уже догадались, мы продолжаем подводить итоги уже ушедшего 2021 года и сегодня будем говорить о главных зашкварах в украинском спорте, а таких набралось немало. Ремарка: место в топе будет зависеть от популярности вида спорта в Украине и, естественно, степени самого зашквара. Так, ну вроде разобрались, давайте переходить к самому интересному.

Это первая часть топа, вторая выйдет во время Рождественских праздников.

Десятое место: допинг у Даяны Ястремской и то, как он попал в ее организм

На это место в топе претендовал также олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев, которого в начале 2021 года отстранили от всех соревнований, однако там история слишком мутная и к тому же, спойлер, о спортивной гимнастике мы еще поговорим во второй части.

Даяна Ястремска – победительница трех турниров WTA в одиночном разряде и одна из самых перспективных теннисисток мира. 2020 год украинка завершила на 29 месте в одиночном рейтинге и, казалось, что уже в 2021 Ястремская будет претендовать на попадание в топ-10. Но, извините за штамп, как гром среди ясного неба, появилась информация, что в анализах теннисистки найдены запрещенные препараты. Разбирательство затянулось на полгода. В конце концов Даяна доказала, что сознательно никогда не употребляла допинг.

Так в чем же зашквар? А в том, как запрещенные вещества попали в организм украинки и какую линию защиты выбрала команда Ястремской. Так, на первом слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) теннисистка заявила, что «запрещоночка» попала к ней в организм через секс с бывшим парнем. Уже резонансней, но все еще не зашквар, однако читайте далее. Экс-бойфренд Ястремской отказался подтверждать эту теорию, после чего к нему обратился отец Даяны с просьбой начать сотрудничество со следствием и взять вину на себя.

Что было дальше – история умалчивает, если лишь факт, что в начале лета Ястремскую оправдали и она смогла вернуться к выступлениям в Туре. Тем не менее, путь, который выбрала защита теннисистки достоен попадания в наш топ. Даже, скорее, не защита, а именно отец теннисистки. К примеру, бывшая первая ракетка Украины в мужском одиночном разряде Сергей Стаховский недавно признался, что, если бы его ребенок попал в такую ситуацию, он бы предпочел другие методы защиты.

И все же это весьма безобидный зашквар, жаль только, что Даяна пропустила полгода. Мы желаем Ястремской успехов в наступившем году и будем болеть за нее на всех турнирах. Теннисистка она действительно сильная и с огромным потенциалом. Кто знает, может уже в этом году украинка «выстрелит» и пошумит на турнирах серии Большого шлема, а может и вовсе выиграет какой-то из мэйджоров – ее уровень действительно позволяет в это верить.

Девятое место: падение Ивана Редкача в бою против Риджеса Прогрейса

Иван Редкач – эпатажный украинский боксер, скорее даже, одиозный. Летом 2019 года он сенсационно нокаутировал бывшего чемпиона мира Девона Александера, что открыло ему путь к большим боям против звездных боксеров. Следующим соперником украинца стал в прошлом «паундовый» Дэнни Гарсия и Иван, ожидаемо, уступил единогласным решением судей. Поражение никак не отобразилось на акциях Редкача, и уже в следующем поединке он заполучил в соперники финалиста второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом полусреднем весе Риджеса Прогрейса.

Редкач старался раскрутить бой и наговорил много «лишнего». Вот одно из его заявлений:

«Fight Week! Можете ставить все свои деньги на победу. Я его вынесу до 10 раунда».

А вот второе. Здесь Редкач старался быть уважительным, но все равно говорил весьма высокомерно:

«Я не хочу говорить ничего плохого о Прогрейсе, но давайте будем честными – у меня были, наверное, и получше соперники. Вы знаете, я проиграл всего пять боев и четыре проиграл бывшим чемпионам мира. Да, его резюме выглядит великолепно. На его счету 26 боев и всего одно поражение. Если вы посмотрите его резюме, оно выглядит идеально. Но если вы присмотритесь, то заметите, что он, вероятно, дрался с такими же, знаете, детьми. И единственным человеком, которому он проиграл, был Джош Тейлор. И Тейлор был действительно хорошим бойцом, с которым он дрался. Знаете, по сравнению с другими 24 бойцами он великолепен. Если вы внимательно посмотрите статистику Прогрейса, вы будете немного разочарованы».

Что же случилось в бою? Редкач упал на канвас, чем удивил самого Прогрейса. В общем смотрите:

С ринга украинца уносили на носилках, но никто так до сих пор не понял, что послужило причиной падения Редкача. Самая популярная версия: украинец не хотел продолжать бой и просто начал симулировать, пытаясь указать рефери на то, что Прогрейс пробил в запрещенное место (ну вы понимаете какое). К сожалению для Ивана, на повторе четко видно, что удар американца был легальным.



В итоге на Редкача обрушилось море хейта, как в Украине, так и за океаном, где он проживает, но Иван не унывает, а позже даже нашел объяснение своему падению:

«В нашем бою Прогрейс ничего не показал – грязный тупой бокс: он бил куда попало. Вы говорите, что я закосил или слил бой за деньги. Веришь, Вов (человек, который брал интервью у Редкача – прим.), у меня были бои, что я кровью писал, но я выигрывал. Прогрейс ударил мне ниже пояса шесть раз. У меня был опухший пах. Просто в боксе есть коррупция, которая покрывается кем-то. Критика? Пусть она будет. Те, кто критикуют, они перчатки даже не надевали, о чем они говорят? Хоть бы раз вышли в ринг и помахали перчатками. Я не буду оправдываться: удар был ниже пояса, так случилось, это бокс, где никто не застрахован».

Восьмое место: Дмитрий Чумак, который выиграл ЧЕ в Москве, а затем сделал провокационный пост в Instagram и провалил допинг-тест

Здесь уже автор данного топа рискует словить хейт, но все же пройти мимо истории с тяжелоатлетом Дмитрием Чумаком не могу. В апреле спортсмен выиграл чемпионат Европы, который проходил в Москве. Благодаря нему в столице России прозвучал гимн Украины – пока все здорово. Но дальше Чумак сделал не самый однозначный поступок: выложил у себя в Instagram пост с текстом песни группы «Ленинград» «Москва»:

«Вчера приснился сон прекрасный: Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, и тлеет бывший изберком».

Как по мне, сомнительно действие от Чумака. Сначала поехать в страну-агрессора, а затем делать подобный пост. Не могу осуждать Чумака за решение выступить на чемпионате Европы в Москве – личный выбор каждого спортсмена, но зачем после этого провоцировать новый скандал? Мое мнение: это какие-то двойные стандарты.

То есть, ты патриот Украины, но при этом выступаешь на соревнованиях в стране-агрессоре – сомнительная практика.

Сам тяжелоатлет объяснил, что просто хотел, снова выражаясь молодежным сленгом, похайпить и потроллить россиян:

«Во-первых, эта цитата из российской песни. Во-вторых, это был всего лишь троллинг Кремля. Тут не было никаких призывов к действиям, к тому, чтобы спалить Москву. И не было настолько агрессивно-враждебных настроений по поводу Москвы. Просто дело в том, что россияне не знают ни о какой войне. Они в шоке, почему украинцы так не любят Крым и такого «уважаемого», «великого», «хорошего», «доброго», «искреннего» и «политически-правильного» Путина. Там нет никаких новостей о войне, поэтому они не понимают».

Сейчас всем ведь понятно, что спорт и политика – связанные вещи, к сожалению. Любому видному спортсмену приходится делать выбор: либо получить урон карьере (пропуская любые соревнования в России) и отстаивать активную гражданскую позицию, либо идти на сделку с совестью, но при этом выступать на турнирах у нашего восточного соседа.

Яркий пример – это, снова таки, теннисист Сергей Стаховский, который еще в 2014 году четко обозначил, что не выступает на соревнованиях в России, хотя на Кубке Кремля или в Санкт-Петербурге очень даже приличные призовые и в основную сетку этих турниров вполне реально попасть даже не с самым высоким рейтингом, но Стаховский, может где-то в ущерб своей карьере, принял осознанное решение и следует ему.

Немного о себе, чтобы защититься от возможного хейта. Автор статьи полностью проукраинский человек, который прерывал свою деятельность в спортивной журналистике, на полтора года, отдавая должок родине. А еще он шесть месяцев провел на Востоке.

Возвращаемся к Чумаку. Несмотря на все выше написанное, Чумака могло и не быть в топе, однако летом он попал в допинг-скандал. Его обвинили в нарушении сразу трех пунктов антидопинговых правил: употребление запрещенных веществ, попытка подкупа допинг-офицера и уклонение от сдачи допинг-проб. Как итог – Чумака отстранили от всех соревнований, и он пропустил Олимпийские игры-2020 в Токио, где, к слову, сборную Украины впервые в истории не представил ни один мужчина-тяжелоатлет.

Таким образом, у Чумака дабл-дабл и он залетает на восьмое место топа.

Седьмое место: слезы Марины Килипко из-за ситуации с ее тренером

Продолжим говорить об атлетике, однако в этот раз легкой. Марина Килипко – прыгунья с шестом. В 2021 году она в очередной раз выиграла чемпионат Украины, да еще и с национальным рекордом – 4,70 м. На Олимпийских играх Килипко сотворила локальную сенсацию и вышла в финал, где заняла пятое место – прекрасный результат. И все же эта история бала омрачена слезами Килипко, которая во время флеш-интервью сразу после финала не сумела сдержать эмоции и разразилась огненным комментарием, в котором негодовала, почему в украинской делегации в Токио не нашлось места для ее личного тренера Виктора Шевцова:

«Подготовка прошла хорошо. Думаю, все видели, что я готова прыгать минимум 4,70 м. Я сделала все, что зависит от меня. Единственное, я считаю, что должен быть тренер, потому что это прыжки с шестом. У каждого все индивидуально, и никто никак не сумел бы мне помочь. Почему здесь нет моего личного тренера? Я до сих пор ни от кого не услышала ответа. Я просила, говорила, что мне нужен тренер. Я готова, судя по чемпионату Украины было видно. Меня кормили завтраками, что решение примем потом. Будет заседание или еще что-то. По сегодняшний день я не услышала ответа, почему нет моего тренера. Хорошо, не только мне. Еще есть Яна (Гладийчук – прим.) – вторая спортсменка в прыжках на Олимпиаде от нашей команды. Опять тренера не берут. Посчитали, что не нужен тренер для шеста. Я не понимаю, почему так происходит в нашей стране. По каким критериям это делается. Я просила, три раза слезно просила, что мне нужен тренер, возьмите. Мне никто не дал ответа. Просто выложили список, на который я понимала, что мне нет смысла опять биться головой об стену в который раз. Хорошо, нет тренера. Я стала пятой, а могла прыгнуть намного больше. Все, что зависит от меня, я сделала. Потом уже технически индивидуальный вид спорта. Я не знаю, что еще сказать. Ты убиваешь себя. Ты столько лет тренируешься, столько всего вкладываешь. Потом едешь и остаешься в секторе одна. Я сегодня вышла на разминку – на трибуне ни одной души из Украины. Я разминаюсь одна, абсолютно одна. У всех тренера сидят, хоть какая-то поддержка, а я одна. Спустя сорок минут или полчаса видите соизволили прийти. Но особо это ничего не дает, толку ноль. Никто не знает, как я прыгаю, что мне надо. Все. Что еще могу сказать. Поддержка зрителей большая, но мне нужна поддержка моего тренера. Больше ничего. Очень тяжело быть одной. Многие поддерживают, очень много людей. Хотелось показать хороший результат. Я довольна тем, что я пятая. Считаю, что это очень хорошее место в финале Олимпиады. Было бы все по-другому, потому что тренер знает меня от А до Я, мы 15 лет вместе».

Это уже на зашквар, это зашкварище! У нас здесь не расследование, но готов спорить с кем угодно, что в составе украинской делегации были «левые» члены, которые приехали в Токио лишь как туристы. А потому мы удивляемся, почему сборная Украины снова неудачно выступила на Олимпиаде, заняв в медальном зачете лишь 44 место. Я не утверждаю, что с тренером Килипко выступила бы лучше, однако в спорте важную роль играют множество вещей, а тем более наличие тренера на главных стартах четырехлетия!

Впрочем, похоже чины украинского спорта сделали определенные выводы после ситуации с Килипко. По крайне мере, это следует из слов министра спорта Украины Вадима Гутцайта, который готов пожертвовать своим место в составе официальной делегации:

Вы поедете на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекин? Нет. По каким соображениям? Чтобы не занимать чье-то место. Хотя я уверен, что место министра спорта, наверное, идет отдельной строкой. Но, во-первых, очень много работы здесь, и действительно, чтоб больше поехало специалистов, которые бы там действительно помогали, и меньше зрителей.

Остается верит, что это не просто слова, а реальная позиция Министерства спорта.

Шестое место: травля Ярославы Магучих после Олимпийских игр

Здесь не зашквар какого-то конкретного спортсмена, а, скорее, коллективное бессознательно. Прыгунья в высоту Ярослава Магучих – одна из главных звезд мировой легкой атлетике, а также спортсменка, которая принесла Украине единственную медаль в легкой атлетике Олимпийских игр в Токио. Магучих завоевала бронзу, а затем сфотографировалась с обладательницей золота Марией Ласицкене из России.

Что начало потом – просто кошмар. Ласицкене – офицер российской армии, но очевидно, что к вооруженным силам РФ она не имеет никакого прямого отношения. При этом в Украине сразу начали выходить новости с заголовками по типу: «Магучих сфотографировалась с капитаном российской армии» и т.п.

Спортсменки являются главным конкурентками в борьбе за звание сильнейшей прыгуньи в высоту в мире, но при это дружат, что нормально для спорта. Сфотографировались они после финала Олимпийских игра с флагами – ну и что? Это нормально. Ласицкене – не офицер российской армии, который является «зеленым человеком» на Востоке Украины. Она причастна к вооруженным силам РФ только ввиду специфики спорта, которым занимается и далеко не факт, что поддерживает действия России. Тем не менее, у нас это вызвало огромный резонанс.

Очень обидно было за Магучих, которая, несмотря на травму, полученную незадолго до ОИ, завоевала для Украины медаль, но затем ее едва ли не обвинили в государственной измене.

Напомним, вторую часть зашкваров года в украинском спорте ожидайте во время Рождественских праздников. Все негодование по поводу топа и мнения, которое в нем высказано, пишите в комментариях.