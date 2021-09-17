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Двукратный чемпион мира Болдырев: «Я босс игр разума»

Украинец эмоционально отреагировал на победу в Москве
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15:08
Двукратный чемпион мира Болдырев: «Я босс игр разума»
Скриншот

Украинец Даниил Болдырев отреагировал на победу на чемпионате мира по скалолазанию в Москве:

«Как я могу себя чувствовать, будучи двукратным чемпионом мира? Это отличные чувства, потому что это тяжелая ментальная работа – это другая философия тренировочного процесса. Это не только скорость и четкость, это высокая философия.

Я уважаю и принимаю всех атлетов. Все спортсмены – бойцы, особенно в квалификации. Скоростное скалолазание иногда неожиданное, но я уважаю всех.

Хочу сказать, что в этот раз я босс этих игр разума, потому что каждую секунду я всегда представляю то, как становлюсь чемпионом мира, завоевываю золото. Когда ты представляешь это каждый день и каждую секунду, то ты никогда не сдаешься, и воплощаешь это в жизнь. Это сумасшедшие эмоции. Чувствую себя миллионером, но в скоростном скалолазании.

Мой тренер – это моя мама. Наша украинская Федерация скалолазания маленькая, но очень хорошая и сильная. Это не моя золотая медаль, это медаль моей мамы, потому что она многому меня научила. Она привела меня в спорт, когда мне было три года. Я занимался гимнастикой, дзюдо, плаванием».


Болдырев во второй раз в карьере стал чемпионом мира в дисциплине «скорость», которая будет представлена на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Сергей Остапенко
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