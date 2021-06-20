Этап Кубка Украины по стронгмену. Видео трансляция
В воскресенье, 20 июня, в Хмельницком пройдет этап Кубка Украины по строгмену.
Упражнения:
1. Эстафета: Супер Йок (350 кг) + Айсленд кросс (120 кг). Лимит времени - 60 сек.
2. Лог-лифт раза (120 кг). Лимит времени - 60 сек.
3. Прогулка фермера (130 кг) на 40 метров. Лимит времени - 60 сек.
4. Таер Флип 7 раз. Лимит времени - 60 сек.
5. Шары мен худ Стоун (120 кг) высота 160 см. Лимит времени - 60 сек.
6. Арм-овер-Арм 12 тонн. Лимит времени - 60 сек.
Атлеты:
1. Артур Марчук (Берегово)
2. Андрей Ананьев (Красноград)
3. Денис Бережник (Хуст)
4. Иван Деркач (Мукачево)
5. Юрий Руденко (Озера)
6. Богдан Копыл (Черкассы)
7. Владимир Цифра (Большой Березный)
8. Александр Кочергин (Черновцы)
Видеотрансляцию турнира смотрите в плеере в этой новости. Начало — 15:00.
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