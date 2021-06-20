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Франция и Испания потеряли очки на Евро, Германия разгромила Португалию, Украина вышла в финал Золотой Евролиги

Главные новости в мире спорта за 19 июня
Другие
09:43
Франция и Испания потеряли очки на Евро, Германия разгромила Португалию, Украина вышла в финал Золотой Евролиги

В субботу, 19 июня, в мире спорта случилось много важных событий. Вашему вниманию главные из них:


Чемпион ОИ-2016 побил мировой рекорд, который держался 31 год

Василий Ломаченко завершил подготовку к бою против Масаеши Накатани.

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан — в топ-3 Евро-2020 по сэйвам.

Украинка Елена Овчинникова проведет следующий бой 25 июня против американки Киры Батара. 

Первые большие трансферы в украинской Суперлиге — “Днепр” подписал двоих игроков сборной Украины.

Легендарный украинский баскетболист Александр Волков официально вошел в Зал славы FIBA.

“Шахтер” продолжает готовить новые трансферы и ведет переговоры по защитнику “Сассуоло”.

Венгрия сенсационно отобрала очки у Франции на Евро-2020.

Макс Ферстаппен выиграл поул на Гран-при Франции.

“Барелона” официально объявила о трансфере звезды сборной Нидерландов Мемфисе Депае.

Германия неожиданно уверенно разобралась с Португалией, забив четыре мяча.

Большая победа: сборная Украины одолела Бельгию и вышла в финал Золотой Евролиги. 

И еще один неожиданный результат на Евро: Испания не смогла обыграть Польшу.

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Франция и Испания потеряли очки на Евро, Германия разгромила Португалию, Украина вышла в финал Золотой Евролиги
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