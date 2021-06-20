Франция и Испания потеряли очки на Евро, Германия разгромила Португалию, Украина вышла в финал Золотой Евролиги
В субботу, 19 июня, в мире спорта случилось много важных событий. Вашему вниманию главные из них:
Чемпион ОИ-2016 побил мировой рекорд, который держался 31 год
Василий Ломаченко завершил подготовку к бою против Масаеши Накатани.
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан — в топ-3 Евро-2020 по сэйвам.
Украинка Елена Овчинникова проведет следующий бой 25 июня против американки Киры Батара.
Первые большие трансферы в украинской Суперлиге — “Днепр” подписал двоих игроков сборной Украины.
Легендарный украинский баскетболист Александр Волков официально вошел в Зал славы FIBA.
“Шахтер” продолжает готовить новые трансферы и ведет переговоры по защитнику “Сассуоло”.
Венгрия сенсационно отобрала очки у Франции на Евро-2020.
Макс Ферстаппен выиграл поул на Гран-при Франции.
“Барелона” официально объявила о трансфере звезды сборной Нидерландов Мемфисе Депае.Германия неожиданно уверенно разобралась с Португалией, забив четыре мяча.
Большая победа: сборная Украины одолела Бельгию и вышла в финал Золотой Евролиги.
И еще один неожиданный результат на Евро: Испания не смогла обыграть Польшу.
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