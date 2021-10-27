Глава WADA: «Пришло время ввести реальное наказание для правительств стран, которые играют не по правилам»

Витольд Банька / фото - China Daily

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька выступил с речью на конференции UNESCO в Париже.

Функционер высказался о нынешнем положении дел с допингом в мире спорта, а также предложил вводить реальные наказания для правительств стран, спортсмены которых были пойманы на употреблении запрещенных препаратов.

Спортсмены, нарушающие правила, сталкиваются с серьезными последствиями. То же относится к антидопинговым организациям, спортивным федерациям и всем подписантам Всемирного антидопингового кодекса. Но не существует реального наказания для правительств стран, которые играют не по правилам. Я считаю это самым слабым звеном в системе. Пришло время заняться этим вопросом.

Мы должны проявить решимость, амбициозность и сделать так, чтобы появился механизм, который будет учитывать роль правительств в данной сфере. Все мы – WADA, UNESCO и правительства – должны сотрудничать, чтобы восполнить этот пробел».