Глава WADA: «Пришло время ввести реальное наказание для правительств стран, которые играют не по правилам»
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька выступил с речью на конференции UNESCO в Париже.
Функционер высказался о нынешнем положении дел с допингом в мире спорта, а также предложил вводить реальные наказания для правительств стран, спортсмены которых были пойманы на употреблении запрещенных препаратов.
«Роль правительств стран в борьбе с допингом трудно переоценить. Посредством законодательства, политики, нормативных актов, административных процедур и финансирования они могут принимать меры, недоступные спортивному сообществу или WADA. В частности, они могут способствовать тому, чтобы ограничить доступность допинговых веществ, усиливать пограничный контроль и финансировать антидопинговые организации.
Спортсмены, нарушающие правила, сталкиваются с серьезными последствиями. То же относится к антидопинговым организациям, спортивным федерациям и всем подписантам Всемирного антидопингового кодекса. Но не существует реального наказания для правительств стран, которые играют не по правилам. Я считаю это самым слабым звеном в системе. Пришло время заняться этим вопросом.
Мы должны проявить решимость, амбициозность и сделать так, чтобы появился механизм, который будет учитывать роль правительств в данной сфере. Все мы – WADA, UNESCO и правительства – должны сотрудничать, чтобы восполнить этот пробел».
Напомним, WADA обвиняет Национальное антидопинговое агентство Украины в махинациях с анализами спортсменов.
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