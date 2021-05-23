Из-за холода в Китае погиб 21 участник ультрамарафона

В спасательных действиях принимали участие 1200 человек

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22 мая на северо-западе Китая прошел ультрамарафон. В нем приняли участи 172 человека. Из-за неожиданного экстремального похолодания 21 человек погиб во время прохождения дистанции в 100 километров.

Издание DW сообщило, что все пропавшие участники марафона были найдены. Спасательной операции из 1200 человек мешали сдвиги грунта, холодный дождь и град, который начался незадолго после старта забега. Сообщается, что в соревнованиях принимали участие опытные бегуны на дальние дистанции.

Ранее в Китае прошел марафон с 12 тысячами участников.