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Калинина проиграла финал турнира WTA, победа NAVI, невероятная Формула-1 и другие новости 18 июля

Мы собрали для вас все самое важное
Другие
08:43
Калинина проиграла финал турнира WTA, победа NAVI, невероятная Формула-1 и другие новости 18 июля Главное за вчера

Представляем вашему вниманию главные новости из мира спорта за воскресенье, 18 июля.

Ангелина Калинина не смогла выиграть турнир серии WTA-250, впервые в карьере выйдя в финал.

Очень спорная ничья в поединке Джермелла Чарло и Брайана Кастаньо.

Невероятная гонка на Гран-при Великобритании позволила Льюису Хэмилтону добыть важнейшую и весомую победу.

Украинские атлеты продолжают прибывать в олимпийский Токио.

Украинская киберспортивная команда NAVI заработала четвертый чемпионский титул в 2021 году, победив на IEM Cologne 2021.

Завершился Tour de France-2021. Победителем личного зачета второй год подряд стал словенец Тадей Погачар из UAE-Team Emirates.

БК «Тернополь» сообщил о подписании первого американского легионера на новый сезон.

Немецкий триатлонист Ян Фродено побил мировой рекорд на дистанции «айронмен».

Свои товарищеские матчи выиграли «Динамо» и «Металлист».

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Новости: Другие

Калинина проиграла финал турнира WTA, победа NAVI, невероятная Формула-1 и другие новости 18 июля
Главное за вчера Калинина проиграла финал турнира WTA, победа NAVI, невероятная Формула-1 и другие новости 18 июля
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