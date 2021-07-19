Калинина проиграла финал турнира WTA, победа NAVI, невероятная Формула-1 и другие новости 18 июля
Представляем вашему вниманию главные новости из мира спорта за воскресенье, 18 июля.
Ангелина Калинина не смогла выиграть турнир серии WTA-250, впервые в карьере выйдя в финал.
Очень спорная ничья в поединке Джермелла Чарло и Брайана Кастаньо.
Невероятная гонка на Гран-при Великобритании позволила Льюису Хэмилтону добыть важнейшую и весомую победу.
Украинские атлеты продолжают прибывать в олимпийский Токио.
Украинская киберспортивная команда NAVI заработала четвертый чемпионский титул в 2021 году, победив на IEM Cologne 2021.
Завершился Tour de France-2021. Победителем личного зачета второй год подряд стал словенец Тадей Погачар из UAE-Team Emirates.
БК «Тернополь» сообщил о подписании первого американского легионера на новый сезон.
Немецкий триатлонист Ян Фродено побил мировой рекорд на дистанции «айронмен».
Свои товарищеские матчи выиграли «Динамо» и «Металлист».
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