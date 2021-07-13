«Минай» может вернуться в УПЛ, Свитолина опустилась в рейтинге, Ягупова подписала контракт с грандом Евролиги

Главные новости из мира спорта за 12 июля

Главное за вчера

Подводим итоги минувшего дня и вспоминаем главные новости из мира спорта за 12 июля:

«Милуоки» сократил отставание в финальной серии НБА с «Финиксом».

Мы собрали топ-5 самых ярких и запоминающихся матчей с Евро-2020.

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в старте у «Реала» в товарищеском матче.

Андрей Шевченко намекнул на уход из сборной Украины. Разбираем варианты — где может продолжить тренерскую карьеру Шева.

Элина Свитолина потеряла одну позицию в мировом рейтинге.

СМИ пишут о том, чту турецкий «Фенербахче» договорился c Андреем Ярмоленко.

Клубы УПЛ одобрили возвращение «Миная» в элитный дивизион вместо «Олимпика».

«Олимпик», в свою очередь, хочет в следующем сезоне играть в Первой лиге.



Одна из главных звезд украинского баскетбола Алина Ягупова подписала 3-летний контракт с топ-клубом Евролиги.

Материал XSPORT о перспективах сборной Украины на Олимпийских играх в Токио. Это интересно.

«Днепр-1» объявил об аренде защитника «Динамо».

По информации XSPORT, несмотря на выход на чемпионат Европы, Николай Степанец уволен с поста главного тренера сборной Украины.



