Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 3
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:00 Милуоки Бакс - Финикс Санс 120:100 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 13) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Рига - Мальме -:- Запланирован
20:00 Шериф - Теута -:- Запланирован
21:00 Приштина - Ференцварош -:- Запланирован
22:00 Шэмрок Роверс - Слован Братислава -:- Запланирован
22:30 Шахтер Солигорск - Лудогорец -:- Запланирован
23:00 Валюр - Динамо Загреб -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 93) показать все
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
13:15 Ангелина Калинина - Анна Калинская -:- Запланирован
Футбол (3 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кайрат - Маккаби Хайфа -:- Запланирован
20:00 Нефтчи - Динамо Тбилиси -:- Запланирован
21:00 Легия Варшава - Бодо/Глимт -:- Запланирован

«Минай» может вернуться в УПЛ, Свитолина опустилась в рейтинге, Ягупова подписала контракт с грандом Евролиги

Главные новости из мира спорта за 12 июля
Другие
09:36
«Минай» может вернуться в УПЛ, Свитолина опустилась в рейтинге, Ягупова подписала контракт с грандом Евролиги Главное за вчера

Подводим итоги минувшего дня и вспоминаем главные новости из мира спорта за 12 июля:

«Милуоки» сократил отставание в финальной серии НБА с «Финиксом».

Мы собрали топ-5 самых ярких и запоминающихся матчей с Евро-2020.

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в старте у «Реала» в товарищеском матче.

Андрей Шевченко намекнул на уход из сборной Украины. Разбираем варианты — где может продолжить тренерскую карьеру Шева.

Элина Свитолина потеряла одну позицию в мировом рейтинге.

СМИ пишут о том, чту турецкий «Фенербахче» договорился c Андреем Ярмоленко.

Клубы УПЛ одобрили возвращение «Миная» в элитный дивизион вместо «Олимпика».

«Олимпик», в свою очередь, хочет в следующем сезоне играть в Первой лиге.

Одна из главных звезд украинского баскетбола Алина Ягупова подписала 3-летний контракт с топ-клубом Евролиги.

Материал XSPORT о перспективах сборной Украины на Олимпийских играх в Токио. Это интересно. 

«Днепр-1» объявил об аренде защитника «Динамо».

По информации XSPORT, несмотря на выход на чемпионат Европы, Николай Степанец уволен с поста главного тренера сборной Украины.


Рейтинг:
(Голосов: 1)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Другие

«Минай» может вернуться в УПЛ, Свитолина опустилась в рейтинге, Ягупова подписала контракт с грандом Евролиги
Главное за вчера «Минай» может вернуться в УПЛ, Свитолина опустилась в рейтинге, Ягупова подписала контракт с грандом Евролиги
09:36
Гром Алексей Новиков, самый сильный человек планеты, стал бренд-амбассадором Parimatch
Гром Алексей Новиков, самый сильный человек планеты, стал бренд-амбассадором Parimatch
12 июля 12:35
Барти выиграла Wimbledon, Забарный интересен итальянским клубам и другие новости за 10 июля
Главное за вчера Барти выиграла Wimbledon, Забарный интересен итальянским клубам и другие новости за 10 июля
11 июля 08:01
«Олимпик» снялся с УПЛ, Рамос перешел в ПСЖ, и другие новости за 8 июля
Главное за вчера «Олимпик» снялся с УПЛ, Рамос перешел в ПСЖ, и другие новости за 8 июля
9 июля 07:16
3 вида спорта, которые обожают дети
3 вида спорта, которые обожают дети Новости компаний
8 июля 22:24
Что делать, если Евро пролетело слишком быстро
Что делать, если Евро пролетело слишком быстро Новости партнера
8 июля 18:04
3 вида спорта, которые обожают дети
3 вида спорта, которые обожают дети Новости компаний
8 июля 18:01
Верняев, Стаховский, Бондаренко и другие звезды, которые не представят Украину на Играх в Токио
Тема дня
Верняев, Стаховский, Бондаренко и другие звезды, которые не представят Украину на Играх в Токио
8 июля 12:29
Англия вышла в финал Евро, Верняев не едет на Олимпиаду и другие новости за 7 июля
Англия вышла в финал Евро, Верняев не едет на Олимпиаду и другие новости за 7 июля
8 июля 08:45
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
62
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
3
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
35
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
4
Все новости