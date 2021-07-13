«Минай» может вернуться в УПЛ, Свитолина опустилась в рейтинге, Ягупова подписала контракт с грандом Евролиги
Подводим итоги минувшего дня и вспоминаем главные новости из мира спорта за 12 июля:
«Милуоки» сократил отставание в финальной серии НБА с «Финиксом».
Мы собрали топ-5 самых ярких и запоминающихся матчей с Евро-2020.
Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в старте у «Реала» в товарищеском матче.
Андрей Шевченко намекнул на уход из сборной Украины. Разбираем варианты — где может продолжить тренерскую карьеру Шева.
Элина Свитолина потеряла одну позицию в мировом рейтинге.
СМИ пишут о том, чту турецкий «Фенербахче» договорился c Андреем Ярмоленко.
Клубы УПЛ одобрили возвращение «Миная» в элитный дивизион вместо «Олимпика».
«Олимпик», в свою очередь, хочет в следующем сезоне играть в Первой лиге.
Одна из главных звезд украинского баскетбола Алина Ягупова подписала 3-летний контракт с топ-клубом Евролиги.
Материал XSPORT о перспективах сборной Украины на Олимпийских играх в Токио. Это интересно.
«Днепр-1» объявил об аренде защитника «Динамо».
По информации XSPORT, несмотря на выход на чемпионат Европы, Николай Степанец уволен с поста главного тренера сборной Украины.
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