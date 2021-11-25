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На 84-м году жизни не стало экс-мэра Киева и бывшего президента ФХУ Александра Омельченко

Он был большим фанатом спорта
Другие
25 ноября 18:55
На 84-м году жизни не стало экс-мэра Киева и бывшего президента ФХУ Александра Омельченко
Александр Омельченко / Фото - nbnews.com.ua
На 84-м году жизни скончался бывший мэр Киева, экс-президент киевского «Арсенала» и Федерации хоккея Украины Александр Омельченко.

О смерти Омельченко на своем Telegram-канале сообщил мэр Киева и экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Виталий Кличко (45-2, 41 КО).

«Сегодня не стало Александра Омельченко, бывшего городского головы столицы, главы КГГА, народного депутата. Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, с советами опытного управленца. Мы были знакомы много лет. Когда-то он посещал мои поединки и бои брата. Потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей. Мы могли дискутировать, спорить, соглашаться друг с другом или нет. Но Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил его современную историю».


А тем временем вспомним дебютные поединки Виталия и Владимира Кличко на профессиональном ринге.
Владимир Кириченко
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Виталий Кличко

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