«Надо быть готовым, что может оторвать ногу». Болдырев рассказал, как уезжал из родного Донецка

Даниил Болдырев / Фото: XSPORT

Двукратный чемпион мира в скалолазании Даниил Болдырев рассказал в интервью Youtube каналу «ОтДушиВДушу», с какими трудностями столкнулся, когда покидал свой родной Донецк:



Ну вот он говорит, что там есть такие мины. Вроде как в 200 евро входит, что человек знает тропу, но ты должен быть готовым, что если вступишь, то это не обо***ться, как в Словении, без ноги приедешь в Украину.

Рано утром в 6 утра уезжаешь. Есть машина, тебя везут, 5 км пешком переходишь, а там другая машина, которая тебя забирает.