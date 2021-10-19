Двукратный чемпион мира Болдырев: «Я босс игр разума»
«Надо быть готовым, что может оторвать ногу». Болдырев рассказал, как уезжал из родного Донецка
Двукратный чемпион мира в 2015-м году последний раз был на оккупированной территории
13:27
Даниил Болдырев / Фото: XSPORT
Двукратный чемпион мира в скалолазании Даниил Болдырев рассказал в интервью Youtube каналу «ОтДушиВДушу», с какими трудностями столкнулся, когда покидал свой родной Донецк:
Когда приехал в Донецк в 2015-м году за документами, деньгами под подушкой, мне сказали, что сейчас выехать будет тяжело. У меня есть друг, который сказал, что у него есть люди, которые проводят за 200 евро через поле. Но надо быть готовым, что там есть «жабки», которые отрывают тебе ногу. Не убивает, но конечности не будет, ты инвалид потом.
Ну вот он говорит, что там есть такие мины. Вроде как в 200 евро входит, что человек знает тропу, но ты должен быть готовым, что если вступишь, то это не обо***ться, как в Словении, без ноги приедешь в Украину.
Рано утром в 6 утра уезжаешь. Есть машина, тебя везут, 5 км пешком переходишь, а там другая машина, которая тебя забирает.
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