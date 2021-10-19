Двукратный чемпион мира Болдырев: «Я босс игр разума»
Украинский чемпион мира: «Путин – козел конченый, агрессор, который сделал войну в стране»
Болдырев рассказал, что заставило его поехать в Москву
13:00
Даниил Болдырев / Фото: Instagram
Украинский скалолаз Даниил Болдырев, объяснил в интервью Youtube каналу «ОтДушиВДушу», почему поехал в Россию на чемпионат мира по скалолазанию:
Прежде всего, я поехал на чемпионат мира, который мог выиграть и выиграл. Принес золотую медаль для своей страны, уже вторую. Мы стали третьими в общем зачете по медалям в скалолазании, не имея при этом инфраструктуры вообще. Я тренируюсь в Германии, зарабатываю деньги в Германии, но привожу медали для Украины.
Да, это Москва, так случилось. Непонятно, почему Международная федерация прогнулась перед Российской Федерацией, какой там занесли чемодан. Я поехал туда, потому что это моя жизнь, только я в праве решать куда и зачем мне ездить.
И это мое отношение касательно Путина, не России. То, что он агрессор и сделал войну в стране – да, это безусловно так. Козел он конченый, грубо говоря.
Напомним, что с Москвы Даниил вернулся с золотой медалью.
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