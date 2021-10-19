Украинский чемпион мира: «Путин – козел конченый, агрессор, который сделал войну в стране»

Даниил Болдырев / Фото: Instagram

Украинский скалолаз Даниил Болдырев, объяснил в интервью Youtube каналу «ОтДушиВДушу», почему поехал в Россию на чемпионат мира по скалолазанию:



Да, это Москва, так случилось. Непонятно, почему Международная федерация прогнулась перед Российской Федерацией, какой там занесли чемодан. Я поехал туда, потому что это моя жизнь, только я в праве решать куда и зачем мне ездить.

И это мое отношение касательно Путина, не России. То, что он агрессор и сделал войну в стране – да, это безусловно так. Козел он конченый, грубо говоря.