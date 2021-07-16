Новая форма «Шахтера», разгромная победа «Динамо» и другие топ-новости 15 июля

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Главное за вчера

Фото: shakhtar.com

Представляем вашему вниманию подборку самых важных спортивных новостей за предыдущий день – 15 июля.

Донецкий «Шахтер» представил новые комплекты игровой формы.

Украинские футбольные клубы провели очередные товарищеские матчи, отдельно выделим разгромный успех «Динамо».

Каноистка Виктория Ус накануне Олимпийских Игр-2020 была отправлена на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус у одного из пассажиров самолета, на котором украинка прилетела в Токио.

Нападающий Роман Яремчук все ближе к трансферу в португальскую «Бенфику».

Определилось еврокубковое будущее трех украинских гандбольных клубов.

УПЛ сообщила, что трибуны на стадионах можно будет заполнять болельщиками на 2/3.

«Ворскла» узнала своего соперника по квалификации Лиги конференций.

«Олимпик» включили в состав команд Первой лиги.

Арьен Роббен сообщил, что завершает карьеру футболиста в 37-летнем возрасте.