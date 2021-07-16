Новая форма «Шахтера», разгромная победа «Динамо» и другие топ-новости 15 июля
Представляем вашему вниманию подборку самых важных спортивных новостей за предыдущий день – 15 июля.
Донецкий «Шахтер» представил новые комплекты игровой формы.
Украинские футбольные клубы провели очередные товарищеские матчи, отдельно выделим разгромный успех «Динамо».
Каноистка Виктория Ус накануне Олимпийских Игр-2020 была отправлена на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус у одного из пассажиров самолета, на котором украинка прилетела в Токио.
Нападающий Роман Яремчук все ближе к трансферу в португальскую «Бенфику».
Определилось еврокубковое будущее трех украинских гандбольных клубов.
УПЛ сообщила, что трибуны на стадионах можно будет заполнять болельщиками на 2/3.
«Ворскла» узнала своего соперника по квалификации Лиги конференций.
«Олимпик» включили в состав команд Первой лиги.
Арьен Роббен сообщил, что завершает карьеру футболиста в 37-летнем возрасте.
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