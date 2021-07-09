Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Олимпик» снялся с УПЛ, Рамос перешел в ПСЖ, и другие новости за 8 июля

«Ворскла» арендовала игрока «Шахтера»
Другие
07:16
«Олимпик» снялся с УПЛ, Рамос перешел в ПСЖ, и другие новости за 8 июля Главное за вчера
фото - ФК Олимпик

Предлагаем вам главные новости мира спорта за 8 июля.

«Челси» готов потратить на Холланда 150 миллионов евро

Серхио Рамос официально перешел в ПСЖ.

В Японии ввели режим чрезвычайной ситуации до 22 августа.

UEFA открыл дело относительно использования лазера во время исполнения пенальти в матче Дания – Англия.

«Ворскла» взяла в аренду защитника «Шахтера».

Эшли Барти вышла в финал Wimbledon.

Кухаревич прибыл в расположение клуба Лиги 1.

«Заря» в компенсированное время обыграла сербский клуб в товарищеском матче.

Каролина Плишкова пробилась в решающий матч Wimbledon.

«Олимпик» снялся с розыгрыша УПЛ.

Диего Симеоне продлил контракт с «Атлетико».

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Олимпик Донецк Эшли Барти Кристина Плишкова Ворскла Шахтер Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Другие

«Олимпик» снялся с УПЛ, Рамос перешел в ПСЖ, и другие новости за 8 июля
Главное за вчера «Олимпик» снялся с УПЛ, Рамос перешел в ПСЖ, и другие новости за 8 июля
07:16
3 вида спорта, которые обожают дети
3 вида спорта, которые обожают дети Новости компаний
8 июля 22:24
Что делать, если Евро пролетело слишком быстро
Что делать, если Евро пролетело слишком быстро Новости партнера
8 июля 18:04
3 вида спорта, которые обожают дети
3 вида спорта, которые обожают дети Новости компаний
8 июля 18:01
Верняев, Стаховский, Бондаренко и другие звезды, которые не представят Украину на Играх в Токио
Тема дня
Верняев, Стаховский, Бондаренко и другие звезды, которые не представят Украину на Играх в Токио
8 июля 12:29
Англия вышла в финал Евро, Верняев не едет на Олимпиаду и другие новости за 7 июля
Англия вышла в финал Евро, Верняев не едет на Олимпиаду и другие новости за 7 июля
8 июля 08:45
Важные нововведения в Xiaomi Mi Smart Band 6: шпаргалка для пользователя
Важные нововведения в Xiaomi Mi Smart Band 6: шпаргалка для пользователя Новости компаний
7 июля 14:51
Победы «Динамо» и «Шахтера» на сборе, Усика исключили из рейтинга WBC
Главное за вчера Победы «Динамо» и «Шахтера» на сборе, Усика исключили из рейтинга WBC
6 июля 07:45
Украинский альпинист погиб в Грузии
Украинский альпинист погиб в Грузии
5 июля 21:25
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 09:17
4
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 18:15
Сабо назвал причину, по которой никто не покупает Цыганкова
Сабо назвал причину, по которой никто не покупает Цыганкова
Футбол Евро-2020
4 июля 17:32
Все новости