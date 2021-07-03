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Первая пара полуфиналистов Евро, «Динамо» просит перенести Суперкубок, Wimbledon в разгаре

Главные новости из мира спорта за 2 июля
Другие
08:55
Первая пара полуфиналистов Евро, «Динамо» просит перенести Суперкубок, Wimbledon в разгаре Главное за вчера
Сборная Бельгии покинула Евро-2020 / Фото - twitter.com/euro2020

Насыщенным получился день 2 июня в мире спорта. Так что вот – главные его новости.

Сперва о Евро-2020. Там сформировалась первая полуфинальная пара. И ее составили Италия и Испания. Команда Роберто Манчини в скрытом финале турнира красиво обыграла Бельгию – 2:1. Ну а коллектив Луиса Энрике позволил Швейцарии в меньшинстве затащить себя в серию пенальти. Правда, испанцам повезло куда больше, чем Франции в 1/8 финала.

Сборная Украины, в свою очередь, была занята подготовкой к матчу против Англии. Андрей Шевченко назвал соперника одной из лучших команд Евро, а Александр Зинченко отметил защиту англичан.

А если о клубном украинском футболе, то «Динамо» обратилось в УПЛ с просьбой о переносе матча за Суперкубок Украины. Причина – выступление сборников на Евро-2020.

Так уж и быть, зацепим то, что произошло ночью на Копа Америка. Та тоже определилась первая пара полуфиналистов: Бразилия в непростом матче обыграла Чили, а Перу в игре с шестью голами, двумя удалениями и серей пенальти прошло Парагвай.

В теннисе первые полосы достались Wimbledon. И хоть наших теннисистов не осталось в одиночной сетке, но есть ведь микст и пара. Надежда Киченок вышла в третий раунд в паре. А ее сестра Людмила и Марта Костюк в один день провели свои матчи и в паре, и в миксте. И, что интересно, продвинулись по турнирной сетке в обоих случаях.

В мужской одиночной сетке выделим победу Рублева над Фоньини, поражение Шварцмана от Фучовича, Энди Маррея от Рублева, а также проходы дальше Баутиста-Агута и Джоковича.

У женщин турнир покинули Мугуруса, Стивенс и Мертенс, но Каролина Плишкова, Швентек, Соболенко и Киз прошли дальше.

Также громкие соревнования проходят в велоспорте. Прошел уже седьмой этап Tour de France. Победу на нем одержал Матей Мохорич, но лидером общего зачета остается Матье Ван дер Пул.

А если говорить о более скоростных гонках, то в Формуле-1 прошли две практики. Если первая осталась за пилотом Red Bull, то вторая – за Mercedes.

В легкой атлетике после этапа в Осло стало известно сколько украинцев выступят на этапе в Стокгольме.

В боксе Александр Усик потерял первую позицию в рейтинге WBA. А в другом воистину мужском виде спорта «Тампа-Бэй» приблизилась к Кубку Стэнли на расстояние одной победы.

В гандболе «Мотор» узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Ну а баскетбольная команда из «Запорожья» назвала имя нового главного тренера.

Чтобы не отпускать тему баскетбола: украинский форвард «Барселоны» Артем Пустовой сменил клуб в Испании.

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