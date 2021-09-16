Известно, сколько правительство выделит денег на развитие спорта в Украине в 2022 году
Правительство выделит рекордные средства на спорт. Саладуха показала, на что пойдут эти деньги
На развитие физической культуры и спорта потратят более 11 млрд грн
10:40
Фото: epravda.com.ua
Министерство финансов Украины планирует в 2022 году выделить на развитие физической культуры и спорта 11,3 миллиарда гривен.
Призер Олимпийски игр, а ныне депутат Верховной Рады Ольга Саладуха в Facebook опубликовала инфографику, на которой видно, как будут распределятся средства:
Напомним, в 2021 году на развитие спорта было выделено почти на 4 млрд грн меньше.
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