Российский ультрамарафонец утонул в Мордовии

Попов приехал к родным после очередного забега

Владимир Попов / Фото: instagram.com/khramov195

Ультрамарафонец Владимир Попов утонул в Мордовии. Сообщается, что он приехал в гости к родным в Зубово-Полянский район после очередного забега: спортсмен преодолел дистанцию от Москвы до Грозного за 20 дней.



По сообщениям свидетелей, он переплывал пруд вблизи села Мордовская Поляна. Но ему этого не удалось, и он ушел под воду. Тело погибшего было найдено только на следующий день, 29 мая, пишет «Комсомольская правда – Казань».

В активе Владимира пробег на 500 километров из Москвы в Мордовию, марафон на 750 километров Москва – Санкт-Петербург, а также Москва – Казань на 1 000 километров.

Ранее российский боец MMA Гарун Дибиров избил парня на самокате.