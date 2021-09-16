Саладуха: «Обнародованный проект госбюджета на 2022 добавляет спорту оптимизма!»

Фото: facebook.com/saladukhaolga

Призер Олимпийски игр, а ныне депутат Верховной Рады Ольга Саладуха в Facebook прокомментировал обнародованный проект госбюджета на 2022 год, в котором на развитие спорта планируют выделить более 11 млрд гривен:

В нем предусмотрено 11,3 млрд грн на развитие спортивной отрасли. А это на 4,3 млрд грн больше, чем заложили на текущий год!

Львиная доля расходов пойдет на строительство, ремонт спортивных объектов. Среди них 50 стадионов, в том числе 20 ледовых арен и 14 баз олимпийской подготовки.

Уже вскоре проект бюджета в части спорта рассмотрит наш профильный парламентский Комитет, и у всех коллег будет возможность дать ему свою оценку.

Поэтому впереди еще много работы, чтобы доработать и отшлифовать спортивный бюджет-2022!»