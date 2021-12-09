Самый крупный европейский игрок на арене всемирного гемблинга Новости партнера

Какие страны имеют самую большую индустрию онлайн азартных игр в Европе?

В последние годы индустрия онлайн-азартных игр в Европе набирает силу. Действительно, согласно последнему прогнозу развития отрасли, в период с 2020 по 2025 год темпы роста онлайн-гемблинга составят 9,2%, что значительно опережает прогнозируемые показатели наземных казино за тот же период.

В Украине игорный бизнес тоже развивается и становится все более популярным. Правда, до статуса европейского лидера гемблинга нашей стране еще далеко. Украина имеет таких лидеров азартных дел, как лучший игровой клуб https://elslotswin.com/ и другие казино онлайн в Украине, с которыми вы можете ознакомиться.

В 2018 году валовой игровой доход (GGR), полученный сектором онлайн-гемблинга, оценивался в 22,2 млрд евро. Ожидается, что этот показатель вырастет на 32% и составит 29,3 млрд евро в 2022 году. Но какие страны лидируют? Кто имеет самую большую индустрию онлайн-азартных игр в ЕС?

Италия

По всей стране азартные игры, пари и лотереи являются законными.

В 2018 году итальянское правительство приняло несколько более мягких правил. В результате валовой доход от азартных игр был самым высоким в Италии по сравнению с другими европейскими странами.

В 2019 году GGR онлайн-индустрии Италии оценивался в €1,85 млрд, причем карточные игры и игры с фиксированными коэффициентами, которые можно найти в онлайн-казино, составили наибольший процент (45%, или €835 млн) от этой суммы. Не отставали от них и спортивные ставки, доля рынка которых составила 39% или €730 млн.

Германия

Германия - один из самых быстрорастущих рынков для индустрии онлайн-казино в Европе, доходы которого в 2019 году вырасли до 2,2 млрд евро. Ставки на спорт показали наибольший рост по сравнению с предыдущим годом, увеличившись на 18,6% по сравнению с 2018 годом.

Согласно недавнему исследованию, опубликованному консалтинговой компанией Goldmedia, общая стоимость сектора онлайн-азартных игр к 2024 году составит 3,3 млрд евро, что делает его одним из крупнейших рынков не только в Европе, но и во всем мире.

Франция

По сравнению с другими европейскими странами Франция является очень дружелюбной к азартным играм страной.

Франция - еще одна страна, в которой бурно развивается индустрия онлайн-азартных игр: в 2019 году прибыль этой страны выросла на 18,2%. Общий доход в этом году достиг рекордно высокого уровня в 1,42 млрд евро, в основном благодаря поступлению 880 млн евро от сектора спортивных ставок.

В течение этого рекордного года операторы заплатили французскому правительству €701 млн налогов, причем львиная доля (€470 млн) поступила от сайтов спортивных букмекеров.

Испания

Испания пережила бум на рынке онлайн-игр в 2020 году, зафиксировав рост на 17,7% по сравнению с предыдущим годом. Этот впечатляющий подъем был обусловлен в основном 30%-ным увеличением оборота, генерируемого онлайн-слотами, который во II квартале 2020 года достиг 51,9 млн евро.

В то же время популярность живой рулетки за тот же период выросла беспрецедентно. Хотя она принесла не так много денег, как слоты, заработав 27 млн евро, это значительное увеличение на 75% по сравнению с 2019 годом.

В Испании испанские игроки делают ставки практически на все, от лотерей до футбола, гоночных пулов, скачек, бинго, игровых автоматов и любимых испанскими игроками казино. И все же самой популярной формой азартных игр в Испании остается государственная национальная лотерея.

Нидерланды

Валовый доход от азартных игр в 2019 году в Нидерландах составил 3,1 млрд евро.

Индустрия лотерей и азартных игр Нидерландов разрешает наземные азартные игры. В феврале 2019 года в законодательство были внесены некоторые изменения, которые еще не вступили в силу, но вступят с лета 2021 года. Таким образом, нынешние ограничения на онлайн-гемблинг в стране скоро изменятся, что является очень хорошей новостью для голландских игроков, которые являются поклонниками онлайн-гемблинга.