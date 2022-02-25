Шварцнеггер: «Я разделяю горе и надежду на мир народа Украины»
Американский бодибилдер, актер и политик Арнольд Швацнеггер в своем Instagram высказался о вторжении России в Украину:
Я с народом Украины. Я разделяю ваше горе и вашу надежду на мир. Вы вдохновляете меня своей храбростью и своей человечностью перед лицом этого кошмара. Благослови вас бог.
Надеюсь, что благоразумие в конце концов победит и покончит с этой ненужной войной до того, как будет сломлено много жизней.
Мои мысли с украинским народом. Меня попросили дать несколько интервью, но я считаю, что новости должны продолжать сосредотачиваться на происходящем на местах – на трагедии, которая разбила наши сердца, и на вдохновившем нас мужестве украинского народа.
Виталий и Владимир Кличко, я думаю о вас, друзья. Вы были моими героями на ринге, и сейчас вы мои герои.
Vitali and Wladimir @Klitschko, I am thinking of you, my friends. You were my heroes in the ring and you’re my heroes now. https://t.co/hR5U5llTwS— Arnold (@Schwarzenegger) February 25, 2022
Анжелика Терлюга считает, что мировым государством не стоит пугать Россию санкциями, а требуется переходить к реальным действиям.
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