Шварцнеггер: «Я разделяю горе и надежду на мир народа Украины»

Фото: gamemag.ru

Американский бодибилдер, актер и политик Арнольд Швацнеггер в своем Instagram высказался о вторжении России в Украину:



Надеюсь, что благоразумие в конце концов победит и покончит с этой ненужной войной до того, как будет сломлено много жизней.

Мои мысли с украинским народом. Меня попросили дать несколько интервью, но я считаю, что новости должны продолжать сосредотачиваться на происходящем на местах – на трагедии, которая разбила наши сердца, и на вдохновившем нас мужестве украинского народа.

Виталий и Владимир Кличко, я думаю о вас, друзья. Вы были моими героями на ринге, и сейчас вы мои герои.