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Соревнования действительно сильных мужчин. Этап Кубка Украины по Стронгмену

Все пройдет в Мариуполе 3 июля
Другие
13:41
Соревнования действительно сильных мужчин. Этап Кубка Украины по Стронгмену
Фото - facebook.com/strongman.org.ua

На Площади свободы в Мариуполе 3 июля пройдет этап Кубка Украины по Стронгмену. Сайт и Youtube-канал XSPORT покажут эти соревнования в прямом эфире.

Упражнения:

  1. Эстафета: санки (200 кг) + мешок (100 кг) 20 м. Лимит времени – 60 сек.

  2. Эстафета: Лог-лифт 110/120/130/140 кг. Лимит времени – 60 сек.

  3. Прогулка фермера (130 кг) на дистанцию.

  4. Айсленд кросс (130 кг) на 40 метров. Лимит времени – 60 сек.

  5. Тяга платформы (320 кг) параллельный хват. Лимит времени – 60 сек.

Начало – в 15:00 3 июля:

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