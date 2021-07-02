Он его гладил или бил? Тяжеловес нокаутировал соперника плюшевыми ударами
Соревнования действительно сильных мужчин. Этап Кубка Украины по Стронгмену
Все пройдет в Мариуполе 3 июля
13:41
Фото - facebook.com/strongman.org.ua
На Площади свободы в Мариуполе 3 июля пройдет этап Кубка Украины по Стронгмену. Сайт и Youtube-канал XSPORT покажут эти соревнования в прямом эфире.
Упражнения:
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Эстафета: санки (200 кг) + мешок (100 кг) 20 м. Лимит времени – 60 сек.
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Эстафета: Лог-лифт 110/120/130/140 кг. Лимит времени – 60 сек.
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Прогулка фермера (130 кг) на дистанцию.
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Айсленд кросс (130 кг) на 40 метров. Лимит времени – 60 сек.
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Тяга платформы (320 кг) параллельный хват. Лимит времени – 60 сек.
Начало – в 15:00 3 июля: