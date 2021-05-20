Спортивные объекты инфраструктуры станут центрами вакцинирования украинцев

Новый министр здравоохранения анонсировал массовое вакцинирование населения



Виктор Ляшко / Фото: khoda.gov.ua

Новоиспеченный министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что центры вакцинирования против COVID-19 разместят в спортивных центрах, крупных больницах, школах и тому подобное.



«В ближайшее время мы планируем подготовить и открывать центры вакцинации. Эти центры будут базироваться на нескольких возможных площадках, например, спортивных центрах, крупных больницах, школах и т.д».

Главное требование к объектам инфраструктуры – обеспечить доступ большого количества граждан к вакцинации одновременно.

Отметим, что сейчас в Украине функционирует 2127 пунктов вакцинации против COVID-19, где граждан вакцинируют препаратами AstraZeneca, Sinovac и Pfizer.

Напомним, ранее в Украине не осталось больше «оранжевых» и «красных» эпидемиологических зон.