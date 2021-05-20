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Спортивные объекты инфраструктуры станут центрами вакцинирования украинцев
Новый министр здравоохранения анонсировал массовое вакцинирование населения
20 мая 13:47
Виктор Ляшко / Фото: khoda.gov.ua
Новоиспеченный министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что центры вакцинирования против COVID-19 разместят в спортивных центрах, крупных больницах, школах и тому подобное.
«В ближайшее время мы планируем подготовить и открывать центры вакцинации. Эти центры будут базироваться на нескольких возможных площадках, например, спортивных центрах, крупных больницах, школах и т.д».
Главное требование к объектам инфраструктуры – обеспечить доступ большого количества граждан к вакцинации одновременно.
Отметим, что сейчас в Украине функционирует 2127 пунктов вакцинации против COVID-19, где граждан вакцинируют препаратами AstraZeneca, Sinovac и Pfizer.
Напомним, ранее в Украине не осталось больше «оранжевых» и «красных» эпидемиологических зон.
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