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Спортивные объекты инфраструктуры станут центрами вакцинирования украинцев

Новый министр здравоохранения анонсировал массовое вакцинирование населения
Другие
20 мая 13:47
Спортивные объекты инфраструктуры станут центрами вакцинирования украинцев
Виктор Ляшко / Фото: khoda.gov.ua

Новоиспеченный министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что центры вакцинирования против COVID-19 разместят в спортивных центрах, крупных больницах, школах и тому подобное.

«В ближайшее время мы планируем подготовить и открывать центры вакцинации. Эти центры будут базироваться на нескольких возможных площадках, например, спортивных центрах, крупных больницах, школах и т.д».

Главное требование к объектам инфраструктуры – обеспечить доступ большого количества граждан к вакцинации одновременно.

Отметим, что сейчас в Украине функционирует 2127 пунктов вакцинации против COVID-19, где граждан вакцинируют препаратами AstraZeneca, Sinovac и Pfizer.

Напомним, ранее в Украине не осталось больше «оранжевых» и «красных» эпидемиологических зон.

Источник: Украинская правда Карен Агабекян
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коронавирус Виктор Ляшко Минздрав

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